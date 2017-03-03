Минздрав: дефицита антиретровирусных препаратов не будет

Какого-либо дефицита лекарств для граждан, наблюдающихся в Федеральном центре по профилактике и борьбе с распространением СПИДа, не возникнет, сообщает Минздрав. По мнению ведомства, у пациентов из других регионов есть возможность получить препараты в Москве. В центре сомневаются, что это так.

Выход есть

Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа, как выяснил «Коммерсант», может остаться без антиретровирусных препаратов в 2017 г. Дело в том, что медицинская организация отсутствует в списках получателей препаратов, фигурирующих в закупках Минздрава. Всего в центре на учете состоят около 1 тыс. пациентов с ВИЧ, причем большинство из них иногородние.

В Минздраве поясняют: «Потребность в антиретровирусных препаратах для пациентов, наблюдающихся в указанном учреждении, учтена при формировании регионального объема лекарств, закупаемых для граждан, проживающих в городе Москве».

В ведомстве также подчеркивают, что действующее законодательство предусматривает возможность перераспределения лекарств с учетом мобильности пациентов с тем, чтобы обеспечить лекарствами каждого нуждающегося вне зависимости от того, в каком регионе нашей страны он находится в конкретный момент времени. «Соответствующие нормы были специально предложены Минздравом России с учетом обсуждения данного вопроса с общественными организациями», – говорится в сообщении министерства.

Входа нет

Однако конкретные нормы ведомство не приводит. Согласно постановлению правительства № 1512 от 28.12.2016 г., которое определяет порядок централизованных закупок антиретровирусных препаратов, федеральные государственные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Минздраву, ФМБА, Роспотребнадзору, ФСИН и субъектам РФ, ежегодно до 1 ноября должны предоставить свои заявки на поставку лекарственных препаратов. Возможно, если бы был федеральный регистр, обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов, которые не живут по месту регистрации, было бы действительно проще. Пришел пациент в любой региональный центр по борьбе со СПИДом, учреждение проверило регистр, сообщило в центр и получило препараты.

Но пока федерального регистра нет. «Постановления о правилах ведения федерального регистр ВИЧ-инфицированных нет, – рассказал «ФВ» глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. – Насколько я понимаю, для обеспечения своих больных регионы составили списки и подали их в Минздрав. Согласно постановлению правительства, Роспотребнадзор, наш учредитель, также обеспечивается антиретровирусными препаратами через Минздрав. Так всегда было, мы и в этом году подавали заявку, но нам сказали, что мы не оказываем медицинскую помощь».

Роспотребнадзор действительно упомянут в постановлении. А его подведомственное учреждение ЦНИИ эпидемиологии имеет лицензию на оказание медицинской помощи. Тем не менее может оказаться, что учреждение все-таки препаратов не получит. Тогда пациентам в срочном порядке придется обращаться по месту регистрации и просить их включить в региональный список.

«Пока практика такова, что в Москве лекарства получают только москвичи, остальным отказывают», – замечает Вадим Покровский. Поэтому иногородним пациентам центра нужно позаботиться о себе уже сейчас, так как в медучреждении лекарств хватит лишь до конца апреля.