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Минздрав будет согласовывать с Минэкономразвития и ФАС цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком

10.02.2017

При осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта определяется Минздравом России по согласованию с Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой. Соответствующее постановление Правительства РФ №149 от 08.02.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, что в проекте этого документа, который проходил обсуждение на сайте regulation.gov.ru, было указано, что Минздрав будет единственной организацией, которая устанавливает порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
единый поставщик
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