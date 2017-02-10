Минздрав будет согласовывать с Минэкономразвития и ФАС цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком

При осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта определяется Минздравом России по согласованию с Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой. Соответствующее постановление Правительства РФ №149 от 08.02.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, что в проекте этого документа, который проходил обсуждение на сайте regulation.gov.ru, было указано, что Минздрав будет единственной организацией, которая устанавливает порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком.