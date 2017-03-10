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Лента · В России
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Минпромторг ждет от производителей оборудования для фармпрома предложения по развитию отрасли

10.03.2017

Минпромторг призывает производителей оборудования активно включаться в программы господдержки, а также сформулировать свои предложения по развитию отечественного фармацевтического машиностроения. Об этом заявил зам. министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на совещании по обсуждению мер поддержки, оказываемых производителям оборудования, которое может быть использовано в отрасли фармацевтической промышленности.

В совещании приняли участие: директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова, представители других профильных подразделений министерства, а также компаний-производителей оборудования для фарминдустрии.

Участники совещания отметили основные на сегодня стратегические направления работы в этой сфере – развитие производства отечественного фармацевтического машиностроения, стимулирование спроса на эту продукцию и сокращение импортозависимости.

Для реализации этих целей российские компании могут воспользоваться широкой линейкой действующих мер господдержки, о которых напомнил участникам совещания Василий Осьмаков. В первую очередь это льготные займы Фонда развития промышленности, выдаваемые на реализацию проектов, связанных с внедрением новых технологий или организацией импортозамещающих производств. Кроме того, российским предприятиям предоставляются субсидии на компенсацию части затрат на НИОКР (постановление Правительства РФ № 1312), а также субсидии на уплату процентов по кредитам в размере 0,7 ключевой ставки ЦБ РФ (постановление Правительства РФ №3).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармацевтическая промышленность
оборудование
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