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Минпромторг: российская фарма демонстрирует ежегодный рост в размере 20%

29.03.2017
Фото: Игорь Чунусов

Постановление «третий лишний» показало свою высокую эффективность и Министерство промышленности и торговли продолжает движение в русле его развития. Об этом заявил заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин, выступая
29 марта на IX конференции «Государственное регулирование и российская фармпромышленность - 2017: продолжение диалога».

По данным ведомства, в 2016 году доля отечественных препаратов в государственных закупках составила 30%, что на 11% больше, чем в 2014 году.

«Российская фарма демонстрирует ежегодный рост в размере 20%. Это больше, чем рост всего рынка», – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что одним из векторов, который Министерство промышленности будет поддерживать, является развитие производства фармацевтических субстанций. При этом заметил, что «нет никакого посыла о том, что производители готовых лекарственных форм должны инвестировать в новые фармсубстанции».

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
преференции
фармсубстанции
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