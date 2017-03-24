Минпромторг прогнозирует в 2017 г. 20% темп роста производства лекарств

Сегодня в Москве проходит заседание коллегии Минпромтора России, в ходе которого глава ведомства Денис Мантуров рассказал о результатах работы министерства в 2016 году и задачах на 2017 г. В работе коллегии принимает участие премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Объем фармрынка в конечных ценах в 2016 г. составил 1,21 трл рублей. Объем производства лекарств за 2016 год в ценах производителя – 285,87 млрд рублей. По сравнению с 2009 годом объем производства вырос почти в три раза», - указано в отчете Минпромторга.

Объем экспорта фармпродукции в 2016 г. составил 0,54 млрд долл. США, импорта – 9,1 млрд долл. Доля медизделий отечественного производства в денежном выражении в конечных ценах в 2016 году в общем объеме российского рынка составила 20,2% (в 2015 г. – 18,8%). Прогнозируемые темпы роста производства лекарств в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составят 20%. На поддержку фармотрасли в 2017 году планируется выделить 6,8 млрд рублей.

За последние пять лет медицинская промышленность привлекла свыше 30 млрд рублей частных инвестиций от иностранных и отечественных компаний.