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Минпромторг прогнозирует в 2017 г. 20% темп роста производства лекарств

24.03.2017
Фото: minpromtorg.gov.ru

Сегодня в Москве проходит заседание коллегии Минпромтора России, в ходе которого глава ведомства Денис Мантуров рассказал о результатах работы министерства в 2016 году и задачах на 2017 г. В работе коллегии принимает участие премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Объем фармрынка в конечных ценах в 2016 г. составил 1,21 трл рублей. Объем производства лекарств за 2016 год в ценах производителя – 285,87 млрд рублей. По сравнению с 2009 годом объем производства вырос почти в три раза», - указано в отчете Минпромторга.

Объем экспорта фармпродукции в 2016 г. составил 0,54 млрд долл. США, импорта – 9,1 млрд долл. Доля медизделий отечественного производства в денежном выражении в конечных ценах в 2016 году в общем объеме российского рынка составила 20,2% (в 2015 г. – 18,8%). Прогнозируемые темпы роста производства лекарств в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составят 20%. На поддержку фармотрасли в 2017 году планируется выделить 6,8 млрд рублей.

За последние пять лет медицинская промышленность привлекла свыше 30 млрд рублей частных инвестиций от иностранных и отечественных компаний.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Минпромторг России
Персоны
Мантуров Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли РФ
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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