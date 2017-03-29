Минпромторг планирует субсидировать проекты по выпуску детских лекарственных форм

Минпромторг планирует расширить субсидирование проектов в фармацевтической отрасли. Об этом во время круглого стола на форуме IPhEB&CPhI Russia рассказала начальник отдела развития фармацевтической промышленности Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Макаркина.

Круглый стол Минпромторга был посвящен производству фармацевтических субстанций. Ольга Макаркина напомнила, что в России производится субстанций для 241 МНН из перечня ЖНВЛ. При этом 36 компаний имеют лицензию только на производство активных субстанций.

«В рамках госпрограммы Минпромторг поддержал 132 лекарственных препаратов, из которых 65 – это фармсубстанции. В 2015 г. принято решение о предоставлении субсидий на производство субстанций на лизинговые платежи и приобретение оборудования», – рассказала она.

Представитель Минпромторга добавила, что в ближайшее время на regulation.gov.ru будут опубликованы проекты изменений в постановления правительства о компенсации части затрат при проведении клинических исследований и организации производства ЛП и фармсубстанций. «ФВ» Ольга Макаркина пояснила, что речь идет о разработке и производстве детских форм.