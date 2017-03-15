Минпромторг планирует расширить перечень биомишеней для разработки наркотических и иммунобиологических лекарств

Минпромторг России разместил на сайте regulation.gov.ru уведомление о разработке проекта приказа «О внесении изменений в Перечень биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мая 2016 г. № 1605/308н». Это вызвано необходимостью расширить Перечень биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов наркотических и иммунобиологических лекарственных средств.

Расширение перечня биомишеней позволит российским организациям, разрабатывающим такие препараты, претендовать на получение субсидии из федерального бюджета. Сейчас перечень содержит 96 пунктов.