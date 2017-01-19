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Лента · В России
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Минпромторг намерен упростить компаниям доступ к получению субсидий на реализацию инвестпроектов

19.01.2017

Минпромторг разработал изменения в постановление Правительства РФ № 1312 от 30.12.2013 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов».

Проектом постановления предусмотрено внесение в Правила следующих изменений:

- уточнено понятие приоритетных направлений гражданской промышленности в рамках Правил;

- изменен ряд критериев комплексных инвестиционных проектов (КИП) в целях Правил, в частности, требование к максимальной стоимости КИП увеличено с 2 до 5 млрд руб., доля заемных средств в стоимости КИП увеличена до 80%.

Разработчики документа рассчитывают, что принятие проекта постановления позволит решить проблемы, возникающие в настоящее время при предоставлении организациям промышленности субсидий из федерального бюджета на указанные цели.

Общественное обсуждение документа продлится до 1 февраля 2017 г.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
инвестиционный проект
субсидии
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28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
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