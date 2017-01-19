Минпромторг намерен упростить компаниям доступ к получению субсидий на реализацию инвестпроектов

Минпромторг разработал изменения в постановление Правительства РФ № 1312 от 30.12.2013 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов».

Проектом постановления предусмотрено внесение в Правила следующих изменений:

- уточнено понятие приоритетных направлений гражданской промышленности в рамках Правил;

- изменен ряд критериев комплексных инвестиционных проектов (КИП) в целях Правил, в частности, требование к максимальной стоимости КИП увеличено с 2 до 5 млрд руб., доля заемных средств в стоимости КИП увеличена до 80%.

Разработчики документа рассчитывают, что принятие проекта постановления позволит решить проблемы, возникающие в настоящее время при предоставлении организациям промышленности субсидий из федерального бюджета на указанные цели.

Общественное обсуждение документа продлится до 1 февраля 2017 г.