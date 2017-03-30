 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
91

Минпромторг намерен расширить субсидирование проектов по проведению клинических исследований лекарств для детей

30.03.2017

Минпромторг выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы».

Проектом постановления дополнительно вносятся изменения в условия предоставления субсидий в части расширения субсидирования проектов по проведению клинических исследований лекарственных средств для применения в педиатрии. Эти изменения необходимы для поддержки разрабатываемых российских аналогов иностранных лекарственных средств для применения в педиатрии, поддержки организаций, планирующих расширить перечень выпускаемых лекарственных средств или организовать производство новых лекарственных средств для педиатрии.

В частности, такие субсидии могут получить российские компании, у которых бизнес план проекта по разработке лекарственного препарата для применения в педиатрии предусматривает регистрацию лекарственного препарата не позднее, чем через четыре года с момента заключения договора о предоставлении субсидии. При этом начало выпуска в гражданский оборот таких лекарств должен произойти не позднее, чем через пять лет после подписания такого договора.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
29.03.2017 Минпромторг планирует субсидировать проекты по выпуску детских лекарственных форм
28.03.2017 Ученые готовы к клиническим исследованиям нового препарата против рака молочной железы
27.03.2017 Минпромторг предлагает расширить возможности для получения субсидий при разработке инновационных лекарств
24.03.2017 Минпромторг прогнозирует в 2017 г. 20%-ный темп роста производства лекарств
22.03.2017 Обновлен международный стандарт по клиническим исследованиям
Метки
Минпромторг России
педиатрия
клинические исследования
субсидии
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
28.03 — 30.03 IPhEB&CPhI Russia - 2017
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения