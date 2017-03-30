Минпромторг намерен расширить субсидирование проектов по проведению клинических исследований лекарств для детей

Минпромторг выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы».

Проектом постановления дополнительно вносятся изменения в условия предоставления субсидий в части расширения субсидирования проектов по проведению клинических исследований лекарственных средств для применения в педиатрии. Эти изменения необходимы для поддержки разрабатываемых российских аналогов иностранных лекарственных средств для применения в педиатрии, поддержки организаций, планирующих расширить перечень выпускаемых лекарственных средств или организовать производство новых лекарственных средств для педиатрии.

В частности, такие субсидии могут получить российские компании, у которых бизнес план проекта по разработке лекарственного препарата для применения в педиатрии предусматривает регистрацию лекарственного препарата не позднее, чем через четыре года с момента заключения договора о предоставлении субсидии. При этом начало выпуска в гражданский оборот таких лекарств должен произойти не позднее, чем через пять лет после подписания такого договора.