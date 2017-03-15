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Минпромторг намерен поддержать отечественных производителей коронарных стентов

15.03.2017

Для поддержки российских производителей коронарных стентов и катетеров необходимо разработать и реализовать комплекс мер. Это позволит обеспечить конкурентный доступ к закупкам государственных бюджетных учреждений федерального и регионального уровня, что может послужить хорошим примером развития медицинской отрасли. К такому выводу пришли участники совещания по вопросу поддержки отечественных производителей коронарных стентов, которое провел 14 марта глава ведомства Минпромторга Денис Мантуров.

На совещании присутствовали представители федеральных органов исполнительной власти – Минздрава России, Минфина России, Минэкономразвития России, ФАС, Росздравнадзора и Федерального Фонда обязательного медицинского страхования. Также во встрече приняли участие главные ведущие медицинские специалисты и практикующие врачи, которые высказали экспертное мнение о применении коронарных стентов и катетеров в медицинской практике при проведении малоинвазивных хирургических вмешательств.

Следует отметить, что доля российских коронарных стентов выросла с 3% в 2014 году до 18% в 2016 году. Этому в том числе способствовали меры поддержки, предусмотренные Госпрограммой «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы по направлениям субсидирования клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий и организации производства медицинских изделий.

Участники совещания обсудили возможности увеличения присутствия российских производителей на рынке коронарных стентов и катетеров. Российские компании за последние три года показывают растущие объемы производства, а также рост инвестиционной активности в данной промышленной сфере.

Тем временем, как писал «ФВ», между российскими производителями этой продукции произошел конфликт. Компания «Ангиолайн», разработчик и производитель коронарных стентов и катетеров, подала судебный иск к председателю Совета директоров ГК «Ренова» Виктору Вексельбергу о защите деловой репутации. Поводом к инициированию судебного разбирательства стало видеоинтервью г-на Вексельберга «Вексельберг – как работает высокотехнологический бизнес», которое вышло в эфир на канале «Россия-24» 25 октября 2016 года. В ходе интервью В. Вексельберг заявил, что «при потребности, превышающей сотню тысяч изделий, в России полукустарным методом производится чуть больше тысячи коронарных стентов, все остальное – импорт». В «Ангиолайн» считают, что это утверждение не соответствует действительности, наносит вред деловой репутации этой компании и других российских производителей коронарных стентов. В настоящий момент, как стало известно «ФВ», стороны пришли к соглашению и конфликт исчерпан.

Между тем компания «Ренова» выступила с предложением обязать российские больницы закупать коронарные стенты и катетеры исключительно у компании Stentex — совместного проекта Виктора Вексельберга и международного производителя медицинской техники Medtronic. Минэкономразвития и ФАС считают такое предложение нецелесообразным.

Стоит отметить, что в правовом заключении Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России (копия есть в распоряжении «ФВ») содержится вывод, что при определенных условиях государственные заказчики обязаны покупать продукцию у единственного поставщика, определенного правительством. Распоряжением правительства №855-р от 12.05.2015 г. ООО «Стентекс» определено единственным поставщиком коронарных стентов и катетеров с 2017 года по 2022 год включительно.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
изделия медицинского назначения
Персоны
Мантуров Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли РФ
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09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
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