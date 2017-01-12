Миноритарии «Фармстандарта» подали иски к Augment Investments

Арбитражный суд Московской области принял к исполнению иски миноритариев фармпроизводителя «Фармстандарта» к Augment Investments Limited с требованием доплатить им за принудительно выкупленные акции.

Заявления поданы двумя физлицами — Романом Авдеевым и Валерием Приседским, совокупная сумма исковых требований составляет более 550 млн руб., пишет РБК. Суть требований в материалах суда пока не указана, но, согласно сообщениям «Фармстандарта», речь идет о «возмещении убытков в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых акций (в результате принудительного выкупа акций)».

Как сообщалось ранее, 12 декабря ПАО «Фармстандарт» объявило о завершении процедуры принудительного выкупа в результате которого кипрская компания Augment Investments (бенефициары Виктор Харитонин и Егор Кульков) приобрела право распоряжаться 100% уставного капитала Общества, из которых: в прямом распоряжении - 96,2% /36 355 683 акций, в косвенном – 3,8%/ 1 436 920 акций через подконтрольную организацию ОАО «Фармстандарт – Лексредства».