Минфин не согласовал выделение дополнительных 70 млрд руб. на борьбу с ВИЧ

Минздрав направил в правительство план по реализации государственной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), рассчитанный до 2020 года. Документ не предусматривает выделения дополнительных денег для борьбы с инфекцией, пишет РБК. В финансово-экономическом обосновании к проекту чиновники отмечают, что профинансировать выполнение плана должны будут ведомства, ответственные за его реализацию, а также регионы.



Дополнительное финансирование было заложено в одной из предыдущих версий плана. В проекте Минздрав указал, что для достижения целевых показателей стратегии требуются дополнительные бюджетные деньги —17,5 млрд руб. ежегодно. Из них 13,2 млрд руб. планировалось потратить на лечение, 3,2 млрд руб. — на диагностику и 1,1 млрд руб. — на контроль лечения. Такое финансирование должно было позволить к 2020 году охватить специальной терапией всех пациентов с ВИЧ, стоящих на учете в СПИД-центрах, и увеличить до 35% долю населения, ежегодно проходящего тест на ВИЧ. В 2015 году на наличие ВИЧ проверили 19,3% населения, а лекарственную терапию обеспечили 37,3% инфицированных.



Выделение 70 млрд руб. в течение четырех лет не согласовало Министерство финансов, следует из отзыва ведомства, направленного в Минздрав 22 декабря 2016 года. Первый заместитель главы Минфина Татьяна Нестеренко не поддержала дополнительные ассигнования, поскольку эти средства не заложены в федеральном законе о бюджете на 2017–2019 годы. В отзыве ведомства говорится, что выделение бюджетных средств на новые расходы можно предусмотреть только с начала финансового года и при условии, что у государства появятся дополнительные источники дохода.

