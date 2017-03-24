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Минэкономразвития предлагает наделить ИАС мониторинга лекарств новыми функциями

24.03.2017

Минэкономразвития предлагает существенно расширить сферу применения информационно-аналитической системы (ИАС) мониторинга лекарств: контролировать не только их средние цены, но и остатки препаратов в больницах, а также обоснованность их назначения и доступность для пациентов. Как пишет «Коммерсант», об этом говорится в докладе Минэкономразвития Владимиру Путину о ходе разработки такой системы. ИАС президент поручал запустить в тестовом режиме к началу марта, в рабочем — с 1 января 2018 года. Однако ее разработка затягивается – по словам источника издания в Белом доме, пока неясно, как себя поведет система рабочем режиме – есть опасения, что ее запуск «подвесит» более общую единую информсистему закупок (ЕИС). Подобное уже происходило в начале этого года.

По словам источника издания, основная проблема с ИАС заключается в том, что Минздрав не разработал ключевые акты: правила определения начальной цены контрактов и описание лекарственных препаратов как объектов закупок. Проекты документов были представлены в декабре, но их финальные версии не утверждены.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
информационная система
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