Минэкономразвития не поддержало новый порядок медосмотров

Минэкономразвития России опубликовало отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) на проект приказа Минздрава России о медосмотре работников, занятых на производстве с вредными условиями труда.

Минэкономразвития выявило существенные риски от введения проектируемых нормативов в существующей редакции.

Согласно пункту 5 Порядка медосмотры проводятся по факту наличия на рабочем месте опасных и потенциально вредных факторов (аллергенов, канцерогенов и пр.) вне зависимости от их значений в воздухе рабочей зоны. То есть проведение обследования сотрудников будет продиктовано не опасными условиями их труда, а самим фактом работы на производственном объекте, где есть опасные факторы.

Медосмотры потребуются при поступлении на работу. Кроме того, в зависимости от возраста и стажа (а также «особых условий») будут проводиться периодические осмотры (1 раз в год или в несколько лет). Проходить комиссию можно только в специализированных центрах профессиональной патологии.

По словам директора Департамента ОРВ Минэкономразвития России Вадима Живулина, к 1 января 2017 года в России насчитывалось 992397 организаций, большинство которых подпадает под сферу деятельности предлагаемого проекта акта. Если рассчитать стоимость консультации врача-профпатолога и другие необходимые в рамках медосмотра экспертизы, общая стоимость услуг может составить 18 600 рублей на одного человека. Умножив эту стоимость на количество сотрудников, например, крупного тракторного завода (8 000 человек, а согласно проекту акта почти все из них подпадают под обязательное обследование), получается, что только для одного предприятия нововведение может обойтись в 148 800 000 рублей.

«В пересчете на всю сферу опасного производства это сотни тысяч сотрудников и миллиарды рублей. Нагрузка, которая окажется непосильной ни для организаций, ни для медиков, т.к. обслужить такое количество человек в настоящий момент может оказаться некому. Подобное решение рискует привести к серьезным затруднениям в отраслях, не улучшив здоровья граждан. Мы предлагаем коллегам детально проработать свой проект и оценить нагрузку на группы участников регулирования, как этого требует методика проведения ОРВ», - заявил директор Департамента.