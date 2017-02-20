Минэкономразвития и ФАС выступили против монополизации рынка коронарных стентов

Минэкономразвития и ФАС считают нецелесообразным предложение компании «Ренова» обязать российские больницы закупать коронарные стенты и катетеры исключительно у компании Stentex — совместного проекта Виктора Вексельберга и международного производителя медицинской техники Medtronic, пишет РБК.

Stentex в мае 2015 года стала, согласно распоряжению правительства, единственным поставщиком стентов и катетеров, которые применяются при сердечных заболеваниях. Как считают в Минэкономразвития и ФАС, этот статус разрешает больницам заключать с компанией контракты без проведения торгов, но это не является их обязанностью. Если медучреждение, которому нужны соответствующие изделия, хочет объявить конкурс, оно вправе это сделать. В таком случае в тендере могут принять участие все желающие.



В письме Минэкономразвития за подписью замглавы ведомства Евгения Елина указано, что Stentex, по собственным данным ведомства, на 16 января заключил контракты только с девятью больницами из 200, закупающих стенты и катетеры.

«Значительная часть учреждений здравоохранения отказались от заключения контрактов с единственным поставщиком, объявив торги на закупку стентов и катетеров», — говорится в документе.

В ФАС отказ от закупки стентов и катетеров только у Stentex объяснили соображениями безопасности, т.к. установление обязанности закупать товар исключительно у единственного поставщика может привести к срыву поставки социально значимых товаров, подчеркивается в письме за подписью замруководителя ФАС Рачика Петросяна. Еще одно опасение, высказанное ФАС, — монопольное положение компании позволит ей не работать над улучшением своей продукции.



Как сообщал ранее «ФВ», компания «Ангиолайн», разработчик и производитель коронарных стентов и катетеров, подала судебный иск к председателю Совета директоров ГК «Ренова» Виктору Вексельбергу о защите деловой репутации. Поводом к инициированию судебного разбирательства стало видеоинтервью г-на Вексельберга «Вексельберг – как работает высокотехнологический бизнес», которое вышло в эфир на канале «Россия-24» 25 октября 2016 года. В ходе интервью В. Вексельберг заявил, что «при потребности, превышающей сотню тысяч изделий, в России полукустарным методом производится чуть больше тысячи коронарных стентов, все остальное – импорт». В «Ангиолайн» считают, что это утверждение не соответствует действительности, наносит вред деловой репутации этой компании и других российских производителей коронарных стентов