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Минэкономики отказалось согласовать проект правил работы информационно-аналитической системы контроля закупок лекарств

30.01.2017

Заместитель главы Минэкономики Евгений Елин 27 января уведомил Минздрав об отказе согласовать разработанный ведомством проект правил работы информационно-аналитической системы (ИАС) контроля госзакупок лекарств, пишет «Коммерсант». В письме господин Елин отмечает, что разработка и утверждение таких правил правительством не требуется, но Белый дом по закону о контрактной системе должен сначала уполномочить Минздрав или иной орган определять понятия референтных закупочных цен на лекарства, порядок их формирования и методику расчета. Предложенную Минздравом методику Минэкономики раскритиковало как «крайне сложную для восприятия». Применять ее предстоит медикам, которые «не обязаны обладать глубокими математическими знаниями», подчеркивает господин Елин, предлагая сформировать «более понятные подходы» или установить, что цены будут формироваться ИАС автоматически. Неясна Минэкономики и терминология Минздрава, отмечает господин Елин, в том числе понятие «референтная цена» и цели ее формирования. По мнению Минэкономики, формирование на территории РФ единой референтной цены на препарат с обновлением ее дважды в год, как предлагает Минздрав, «не будет отражать реальные рыночные цены» в регионах — они будут либо завышены, либо занижены, и это вызовет либо перерасход бюджетных средств, либо невозможность закупок.

В письме также отмечается, что не готова к интеграции с ИАС (с 1 марта она должна быть введена в опытную эксплуатацию, а с 2018 года — в промышленную) и Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок, хотя президент поручил сделать это к 1 февраля.

Как сообщал «ФВ» ранее, Ассоциация российских фармпроизводителей направила в адрес главы Минздрава Вероники Скворцовой письмо, в котором указывает на ряд недоработок при подготовке Правил функционирования информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд и методики расчета референтных цен на лекарственные препараты для медицинского применения и следующие риски в случае их утверждения.

«Правилами предусмотрены условия, при которых цена конкурса не должна превышать цены прошлого периода, тем самым фактически отменяется возможность осуществлять индексацию цен на уровень инфляции, что противоречит действующей методике расчета предельных отпускных цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП», – указано в письме.

Для апробации функционирования информационно-аналитической системы члены ассоциации предлагают предусмотреть проведение эксперимента в пилотном режиме, а также для доработки проектов Правил и методики расчета сформировать рабочую группу с участием их разработчиков, представителей заинтересованных ФОИВов и фармацевтического сообщества.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
информационная система
лекарственные препараты
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
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