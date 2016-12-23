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Механизмы сдерживания цен на жизненно важные лекарства показали свою эффективность

23.12.2016

За 10 месяцев текущего года цены на препараты амбулаторного сегмента ЖНВЛП увеличились на 1%, в дешевом сегменте – на 1,5 %, тогда как для препаратов, не входящих в Перечень, – на 7,2 % и 27,3 % соответственно. Такие данные привела министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Для сдерживания цен на ЖНВЛП сам Перечень и порядок его формирования претерпели существенные изменения, отметила министр.

По ее словам, несмотря на экономические трудности, в прошлом году список ЖНВЛП был расширен с 608 до 646 МНН, что соответствует примерно 27 тыс. торговых наименований лекарств.
Кроме того, в 2016 году на отсроченном обслуживании находится в два раза меньше рецептов, чем годом ранее.

Анализ закупок выявил значительный разброс цен на одинаковые препараты. Для того, чтобы исключить подобную практику, создается единая информационно-аналитическая система по государственным и муниципальным закупкам лекарственных препаратов.

Проект реализуется совместно с Госкорпорацией «Ростех», заполнение системы начнется в марте 2017 года и позволит в качестве начальной цены устанавливать средневзвешенную рыночную.

«Это приведет к значительному сокращению разброса цен по каждому МНН и торговому наименованию и, как результат, повышению эффективности государственных расходов и увеличению охвата населения необходимыми лекарствами», – считает В. Скворцова.

Она также отметила, что проектный бюджет 2017–2019 гг. позволит сохранить все гособязательства по лекарственному обеспечению.

«Объемы финансирования нашего здравоохранения ежегодно повышаются. Если в этом году расходы бюджета на здравоохранение составили приблизительно 2,6 трлн рублей, то в следующем году он будет уже около 3 трлн рублей», - резюмировала Вероника Скворцова.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЖНВЛП
цены
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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Фармвестник-ТВ
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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