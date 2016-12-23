Механизмы сдерживания цен на жизненно важные лекарства показали свою эффективность

За 10 месяцев текущего года цены на препараты амбулаторного сегмента ЖНВЛП увеличились на 1%, в дешевом сегменте – на 1,5 %, тогда как для препаратов, не входящих в Перечень, – на 7,2 % и 27,3 % соответственно. Такие данные привела министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Для сдерживания цен на ЖНВЛП сам Перечень и порядок его формирования претерпели существенные изменения, отметила министр.

По ее словам, несмотря на экономические трудности, в прошлом году список ЖНВЛП был расширен с 608 до 646 МНН, что соответствует примерно 27 тыс. торговых наименований лекарств.

Кроме того, в 2016 году на отсроченном обслуживании находится в два раза меньше рецептов, чем годом ранее.



Анализ закупок выявил значительный разброс цен на одинаковые препараты. Для того, чтобы исключить подобную практику, создается единая информационно-аналитическая система по государственным и муниципальным закупкам лекарственных препаратов.

Проект реализуется совместно с Госкорпорацией «Ростех», заполнение системы начнется в марте 2017 года и позволит в качестве начальной цены устанавливать средневзвешенную рыночную.

«Это приведет к значительному сокращению разброса цен по каждому МНН и торговому наименованию и, как результат, повышению эффективности государственных расходов и увеличению охвата населения необходимыми лекарствами», – считает В. Скворцова.

Она также отметила, что проектный бюджет 2017–2019 гг. позволит сохранить все гособязательства по лекарственному обеспечению.



«Объемы финансирования нашего здравоохранения ежегодно повышаются. Если в этом году расходы бюджета на здравоохранение составили приблизительно 2,6 трлн рублей, то в следующем году он будет уже около 3 трлн рублей», - резюмировала Вероника Скворцова.