 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
200

Медицинское и фармацевтическое сообщество объединилось для выработки этических стандартов работы в здравоохранении

28.12.2016

Медицинские и фармацевтические общественные организации разработают единые этические правила работы. Об этом заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль 28 декабря во время подписания меморандума о взаимопонимании между Национальной медицинской палатой, Национальной фармацевтической палатой, ассоциациями российских и международных производителей, Союзом ассоциаций и предприятий медицинской промышленности «Росмедпром» и Ассоциацией международных производителей медицинских изделий.

На подписание приехали не только участники профессионального сообщества, но и представители власти. Именно из-за одного из них – главы Департамента по связям с общественностью Минздрава РФ Олега Салагая – начало мероприятия немного затянулось. Он никак не мог найти нужный адрес. Зато в это время исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева успела подойти к Леониду Рошалю и выразить желание своего объединения также присоединиться к совместной работе. Доктор Рошаль сначала не мог понять о каких аптечных сетях идет речь. Однако в итоге понял, что это не Национальная фармацевтическая палата и пригласил Нелли Игнатьеву к сотрудничеству.

Руководители медицинских и фармацевтических объединений намерены наладить постоянный диалог друг с другом по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи, развития здравоохранения и системы непрерывного образования.

«Я не могу сказать, что российский народ доволен здравоохранением в стране. Поэтому мы решили объединиться, чтобы содействовать улучшению ситуации. У нас непростая экономическая обстановка, но все равно необходимо искать пути решения проблем», - объяснил цель меморандума Леонид Рошаль.

Стороны меморандума создают координационный совет. Он займется выработкой этических принципов взаимодействия и другими совместными проектами.

Приехавший все-таки на подписание меморандума Олег Салагай отметил, что это не только координация профессионального сообщества, но и углубление диалога власти и общественных объединений. А глава Росздравнадзора Михаил Мурашко предложил в дальнейшем подключить к совместной работе и пациентские организации. Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей Нижегородцев подчеркнул, что члены профессиональных ассоциаций должны строить прозрачные взаимоотношения, чтобы не обмануть доверие Леонида Рошаля.

Исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Шипков сказал, что как раз одна из целей объединения – выработка единых этических стандартов.

«У нас есть этический кодекс, по которому работают наши члены, я знаю, что и у коллег есть такие стандарты. Мы хотим выработать единые правила, которые, может быть, когда-нибудь станут законом», - отметил он.

Помимо этого координационный совет будет принимать участие в обсуждении законопроектов, подготовки кадров и других вопросов.

Фото автора.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
10.10.2016 Takeda и Crescendo Biologics заключили соглашение по разработке онкопрепаратов
04.07.2016 Россия и Франция: партнерство в области здравоохранения продолжается
29.02.2016 «Актуальный репортаж»: НПО Петровакс Фарм локализует производство вакцины в Иране
14.12.2015 По прогнозу без осадков
14.07.2015 GlaxoSmithKline заключила соглашение о сотрудничестве с Институтом Фрэнсиса Крика
Метки
сотрудничество
Персоны
Игнатьева Нелли Валентиновна
Исполнительный директор РААС
Мурашко Михаил Альбертович
Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
Нижегородцев Тимофей Витальевич
Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России
Рошаль Леонид Михайлович
Президент Национальной медицинской палаты, Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Салагай Олег Олегович
Заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России – пресс-секретарь министерства
Шипков Владимир Григорьевич
Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM)
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2016
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения