Медицинское и фармацевтическое сообщество объединилось для выработки этических стандартов работы в здравоохранении

Медицинские и фармацевтические общественные организации разработают единые этические правила работы. Об этом заявил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль 28 декабря во время подписания меморандума о взаимопонимании между Национальной медицинской палатой, Национальной фармацевтической палатой, ассоциациями российских и международных производителей, Союзом ассоциаций и предприятий медицинской промышленности «Росмедпром» и Ассоциацией международных производителей медицинских изделий.

На подписание приехали не только участники профессионального сообщества, но и представители власти. Именно из-за одного из них – главы Департамента по связям с общественностью Минздрава РФ Олега Салагая – начало мероприятия немного затянулось. Он никак не мог найти нужный адрес. Зато в это время исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева успела подойти к Леониду Рошалю и выразить желание своего объединения также присоединиться к совместной работе. Доктор Рошаль сначала не мог понять о каких аптечных сетях идет речь. Однако в итоге понял, что это не Национальная фармацевтическая палата и пригласил Нелли Игнатьеву к сотрудничеству.

Руководители медицинских и фармацевтических объединений намерены наладить постоянный диалог друг с другом по вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи, развития здравоохранения и системы непрерывного образования.

«Я не могу сказать, что российский народ доволен здравоохранением в стране. Поэтому мы решили объединиться, чтобы содействовать улучшению ситуации. У нас непростая экономическая обстановка, но все равно необходимо искать пути решения проблем», - объяснил цель меморандума Леонид Рошаль.

Стороны меморандума создают координационный совет. Он займется выработкой этических принципов взаимодействия и другими совместными проектами.

Приехавший все-таки на подписание меморандума Олег Салагай отметил, что это не только координация профессионального сообщества, но и углубление диалога власти и общественных объединений. А глава Росздравнадзора Михаил Мурашко предложил в дальнейшем подключить к совместной работе и пациентские организации. Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей Нижегородцев подчеркнул, что члены профессиональных ассоциаций должны строить прозрачные взаимоотношения, чтобы не обмануть доверие Леонида Рошаля.

Исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Шипков сказал, что как раз одна из целей объединения – выработка единых этических стандартов.

«У нас есть этический кодекс, по которому работают наши члены, я знаю, что и у коллег есть такие стандарты. Мы хотим выработать единые правила, которые, может быть, когда-нибудь станут законом», - отметил он.

Помимо этого координационный совет будет принимать участие в обсуждении законопроектов, подготовки кадров и других вопросов.

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