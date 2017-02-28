Медицинских туристов из России не пугают высокие цены

Эксперты Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ) совместно с зарубежными партнерами провели анализ выездного потока медицинских туристов из России за 2016 год. Анализ показал, что российские пациенты за рубежом ищут в основном высокотехнологичную помощь и безукоризненный уровень сервиса, а на последнем месте в их мотивации находится цена, в отличие от медицинских туристов из других стран мира, которые едут лечиться за границу в целях экономии.

За последний год поведение медицинских туристов из России изменилось в сторону минимизации посреднических услуг в данной сфере. Все больше и больше россиян, которые решили пройти лечение за границей, самостоятельно связываются с клиниками и врачами, а также собственными силами формируют себе культурно-развлекательную программу.

Самыми популярными оздоровительными и лечебными направлениями в 2016 году среди россиян стали:

1. Израиль;

2. Германия;

3. Китай;

4. США;

5. Украина;

6. Индия;

7. Беларусь.

Несмотря на 20-30%-ное сокращение в 2016 году объема выездного медицинского туризма (около 80 тыс. россиян прошли лечение в зарубежных клиниках), такие оздоровительные направления категории «люкс», как Швейцария, своих клиентов из России практически не потеряли. В основном состоятельные пациенты из России и Азии готовы заплатить за ночь около 8 тыс. долл. США в некоторых центрах, специализирующихся на детокс-терапии и косметологии.