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Лента · В России
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Медицинских туристов из России не пугают высокие цены

28.02.2017

Эксперты Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ) совместно с зарубежными партнерами провели анализ выездного потока медицинских туристов из России за 2016 год. Анализ показал, что российские пациенты за рубежом ищут в основном высокотехнологичную помощь и безукоризненный уровень сервиса, а на последнем месте в их мотивации находится цена, в отличие от медицинских туристов из других стран мира, которые едут лечиться за границу в целях экономии.

За последний год поведение медицинских туристов из России изменилось в сторону минимизации посреднических услуг в данной сфере. Все больше и больше россиян, которые решили пройти лечение за границей, самостоятельно связываются с клиниками и врачами, а также собственными силами формируют себе культурно-развлекательную программу.

Самыми популярными оздоровительными и лечебными направлениями в 2016 году среди россиян стали:

1. Израиль;
2. Германия;
3. Китай;
4. США;
5. Украина;
6. Индия;
7. Беларусь.

Несмотря на 20-30%-ное сокращение в 2016 году объема выездного медицинского туризма (около 80 тыс. россиян прошли лечение в зарубежных клиниках), такие оздоровительные направления категории «люкс», как Швейцария, своих клиентов из России практически не потеряли. В основном состоятельные пациенты из России и Азии готовы заплатить за ночь около 8 тыс. долл. США в некоторых центрах, специализирующихся на детокс-терапии и косметологии.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Метки
медицинский туризм
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