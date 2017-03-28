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«Магнит» начал набор персонала для собственной аптечной сети

28.03.2017

Согласно данным портала hh.ru, розничная сеть «Магнит» начала набирать персонал для собственной аптечной сети. Сейчас продуктовый ритейлер разместил пока четыре вакансии: руководитель проектов по форматному ценообразованию, руководитель по обучению персонала аптек, руководитель направления мониторинга продаж и заведующего аптекой с зарплатой 40-45 тыс. рублей. Персонал набирается в городе Краснодар.

О намерениях «Магнита» открыть собственную аптечную сеть стало известно в начале февраля на аптечном форуме. Как рассказали «ФВ» несколько представителей фармкомпаний, пожелавшие остаться неназванными, и глава «Магнита» Сергей Галицкий, и его представители обращались за консультациями к представителям профессионального фармацевтического сообщества. Речь шла, в том числе, и о самостоятельной сети, которая может быть не привязана к магазинам. Аналогичный опыт у компании уже есть. В 2010 г. создана сеть магазинов «Магнит Косметикс», где продаются косметика, бытовая химия и т.д. На сегодняшний день это 2 800 магазинов. Кстати, в ассортимент этих точек включались и фармацевтические товары, такие как бинты, пластыри, витамины.

На рынке живо обсуждается эта тема. По словам управляющего партнера АСНА Александра Кондратьева, владельцев аптек интересует, какой формат будет у аптек «Магнита». Если речь идёт о дискаунтере, то существующим небольшим сетям будет непросто.

Что думают другие руководители отечественной фармрозницы о приходе новых игроков на аптечном рынке, читайте в сегодняшнем номере «ФВ» в статье «Общество потребителей».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптеки
Фармвестник-ТВ
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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