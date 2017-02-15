«Магнит» может открыть пять тысяч аптек

Продуктовый ритейлер «Магнит», как стало известно «ФВ», рассматривает возможность развития собственной аптечной сети. Сегодня эта информация обсуждалась в кулуарах аптечного саммита, проходящего в Москве.

Возможно, речь идет о пяти тысячах аптек, которые могут базироваться в магазинах «Магнит». Однако пока компания не ответила на запрос «ФВ».

Как рассказал на аптечном саммите генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский, на юге у дистрибьютора теперь есть новый автоматизированный склад, есть возможность увеличить оборот, привлечь новых клиентов, но «Магнит» за услугами к «Протеку» пока не обращался.

Ранее «ФВ» сообщал, что другой крупный продуктовый ретейлер X5 Retail Group также интересует аптечный бизнес. У компании есть опцион на покупку доли в аптечных сетях «А-Мега» и «Да Здоров», принадлежащих дистрибьютору «СИА Интернейшнл» и его основному акционеру Александру Винокурову. Срок опциона неизвестен.

В 2016 г., как рассказал генеральный директор аптечной сети «А-Мега» Андрей Гусев, было открыто 172 аптеки, 154 аптеки в Москве и Московской области, 7 - в Санкт- Петербурге, 11- в Нижнем Новгороде. В конце 2016-го и начале 2017 года было открыто 18 региональных юридических лиц с наименованием «Мега Фарм» и названием города, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Сейчас все региональные компании приступили к работе и готовят к открытию 150 аптек в течение

1-го квартала. Всего в 2017 году будет открыто 670 аптек только в проекте с Х5 Retail Group.

В сентябре 2016 г. X5 Retail Group сообщала о партнерском соглашении с акционерами «СИА Интернейшнл» о размещении аптек в магазинах продуктового ретейлера. В рамках проекта до 2020 г. планируется открыть более 3300 пунктов по продаже лекарств в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Инвестиции в проект со стороны акционеров «СИА» составят до 6 млрд руб. Тогда говорилось, что до конца 2016 г. будет открыто более 170 аптек, а в рамках пилотного проекта с июля до конца сентября 2016 г. было открыто 57 аптек.

Судя по появляющимся новостям, продуктовый ретейл интересует именно открытие собственной аптечной сети. Такой поворот событий может означать, что продажа лекарств в продуктовых магазинах, скорее всего, разрешена не будет.