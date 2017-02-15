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«Магнит» может открыть пять тысяч аптек

15.02.2017

Продуктовый ритейлер «Магнит», как стало известно «ФВ», рассматривает возможность развития собственной аптечной сети. Сегодня эта информация обсуждалась в кулуарах аптечного саммита, проходящего в Москве.

Возможно, речь идет о пяти тысячах аптек, которые могут базироваться в магазинах «Магнит». Однако пока компания не ответила на запрос «ФВ».

Как рассказал на аптечном саммите генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский, на юге у дистрибьютора теперь есть новый автоматизированный склад, есть возможность увеличить оборот, привлечь новых клиентов, но «Магнит» за услугами к «Протеку» пока не обращался.

Ранее «ФВ» сообщал, что другой крупный продуктовый ретейлер X5 Retail Group также интересует аптечный бизнес. У компании есть опцион на покупку доли в аптечных сетях «А-Мега» и «Да Здоров», принадлежащих дистрибьютору «СИА Интернейшнл» и его основному акционеру Александру Винокурову. Срок опциона неизвестен.

В 2016 г., как рассказал генеральный директор аптечной сети «А-Мега» Андрей Гусев, было открыто 172 аптеки, 154 аптеки в Москве и Московской области, 7 - в Санкт- Петербурге, 11- в Нижнем Новгороде. В конце 2016-го и начале 2017 года было открыто 18 региональных юридических лиц с наименованием «Мега Фарм» и названием города, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Сейчас все региональные компании приступили к работе и готовят к открытию 150 аптек в течение
1-го квартала. Всего в 2017 году будет открыто 670 аптек только в проекте с Х5 Retail Group.

В сентябре 2016 г. X5 Retail Group сообщала о партнерском соглашении с акционерами «СИА Интернейшнл» о размещении аптек в магазинах продуктового ретейлера. В рамках проекта до 2020 г. планируется открыть более 3300 пунктов по продаже лекарств в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Инвестиции в проект со стороны акционеров «СИА» составят до 6 млрд руб. Тогда говорилось, что до конца 2016 г. будет открыто более 170 аптек, а в рамках пилотного проекта с июля до конца сентября 2016 г. было открыто 57 аптек.

Судя по появляющимся новостям, продуктовый ретейл интересует именно открытие собственной аптечной сети. Такой поворот событий может означать, что продажа лекарств в продуктовых магазинах, скорее всего, разрешена не будет.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптечная сеть
Персоны
Винокуров Александр
Владелец пакета акций «СИА Интернейшнл»
Гусев Андрей Витальевич
Экс-генеральный директор A5 Group
Погребинский Дмитрий Борисович
Генеральный директор ЗАО ЦВ «ПРОТЕК»
Фармвестник-ТВ
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13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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