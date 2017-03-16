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Лента · В России
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Лучшие практики для проектов Data MATRIX

16.03.2017

Команда Data MATRIX работает с данными клинических исследований c 2009 года. Ее сотрудники входят в профессиональные сообщества специалистов по работе с клиническими данными CDISC, дата-менеджеров ACDM, SCDM, биостатистиков ISBC и медицинских писателей EMWA, AMWA.

Association for Clinical Data Management и Society for Clinical Data Management (ACDM и SCDM) представляют собой независимые некоммерческие организации, цель которых – распространение профессиональных стандартов дата-менеджмента. Их образовательные программы, отраслевые встречи и конференции посвящены лучшим практикам индустрии, на базе которых разрабатываются современные подходы к работе этих специалистов.

Работа International Society for Clinical Biostatistics (ISBC) также направлена на исследование лучших методологий, используемых для разработки дизайна и анализа клинического исследования. Взаимодействие математической статистики с реальным миром современной клинической медицины не всегда однозначно. Однако именно статистика делает подход к планированию исследования и интерпретации его данных научно обоснованным.

Европейская и Американская Ассоциации Медицинских Писателей (European Medical Writers Association и American Medical Writers Association) являются активными площадками для обсуждения и разработки подходов к медицинской документации в соответствии с новыми требованиями современных клинических исследований. Одна из важнейших рекомендаций, предложенных в 2016 году этими ассоциациями, – CORE Reference. Этот проект призван помочь специалистам при разработке отчетов о клинических исследованиях на основе международного руководства ICH E3 «Структура и содержание отчетов о клинических исследованиях». В CORE Reference данные требования обобщены с положениями европейского законодательства по открытости данных, а также с важными рекомендациями профессионалов EMWA и AMWA относительно разных разделов отчета.

Для Data MATRIX партнерство с этими организациями не простая формальность. Подходы и методологии профессиональных сообществ дают возможность планировать, проводить исследования и анализировать их максимально качественно и релевантно требованиям Министерства здравоохранения России, FDA и EMA. Они задают ту основу работы, без которой невозможно проведение эффективного исследования.

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Метки
Data Matrix
ОСТ
Компании
OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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