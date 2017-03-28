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Людмила Сиглаева покидает пост главы Минздрава Калининградской области

28.03.2017
Фото: infomed39.ru

27 марта распоряжением врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова с занимаемой должности уволена глава регионального Минздрава Людмила Сиглаева. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, причина увольнения – собственная инициатива.

Комментируя порталу newkaliningrad.ru причины такого решения, Людмила Сиглаева заявила: «Ничего не произошло, просто есть недоработки, которые я не смогла проконтролировать. Есть такое решение, и я полагаю, что оно должно быть правильным. Это не только мое решение, это решение и руководителя в том числе».

Она также добавила, что не знает, кто займет ее пост.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
отставка
Калининградская область
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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