Лилия Титова переизбрана исполнительным директором СПФО на новый срок

На ежегодном общем собрании членов Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова переизбрана исполнительным директором ассоциации на 2017 год.

«Переизбрание на третий срок – это признание заслуг СПФО в развитии отрасли, в налаживании конструктивного сотрудничества с органами законотворчества по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы отрасли. В этом году проектов нормативно-правовых актов было по-прежнему много, и мне отрадно осознавать, что эксперты СПФО принимали активное участие в их разработке и корректировке. Детально изучили и вносили предложения по ряду документов: надлежащие практики в области хранения и перевозки лекарственных препаратов, разработка критериев стадий технологического процесса лекарственных препаратов для определения локальности, формирование отраслевых критериев СПИК и ряда других. Наши эксперты подготовили предложения в ФЗ-61 для возможного расширения правовых возможностей для контрактного производства, презентовали в Министерстве здравоохранения свое видение новых моделей лекарственного страхования, активно выступали по доработке правоприменительной практики постановления №1289 по вопросам упрощения процедуры получения СТ-1, – отмечает Лилия Титова. – Кроме того, в текущем году удалось организовать диалог за «круглым столом» крупнейших игроков фармацевтического рынка по вопросам финансовой дисциплины и субсидиарной ответственности. В течение 2016 года в СПФО вступили 4 новых члена, это для нас очень ответственно…»

Также решением общего собрания председателем Наблюдательного совета СПФО на новый срок переизбран председатель совета директоров ОАО «ПРОТЕК» Вадим Якунин.

Наряду с отчетом о проделанной работе на собрании были определены стратегические задачи на 2017 год, среди которых – вопросы ценообразования, качества и маркировки лекарственных препаратов, адаптация участников рынка к новым Правилам надлежащих практик, активным разработчиком которых является СПФО.