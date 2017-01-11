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Лилия Титова переизбрана исполнительным директором СПФО на новый срок

11.01.2017
Фото: Игорь Чунусов

На ежегодном общем собрании членов Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова переизбрана исполнительным директором ассоциации на 2017 год.

«Переизбрание на третий срок – это признание заслуг СПФО в развитии отрасли, в налаживании конструктивного сотрудничества с органами законотворчества по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы отрасли. В этом году проектов нормативно-правовых актов было по-прежнему много, и мне отрадно осознавать, что эксперты СПФО принимали активное участие в их разработке и корректировке. Детально изучили и вносили предложения по ряду документов: надлежащие практики в области хранения и перевозки лекарственных препаратов, разработка критериев стадий технологического процесса лекарственных препаратов для определения локальности, формирование отраслевых критериев СПИК и ряда других. Наши эксперты подготовили предложения в ФЗ-61 для возможного расширения правовых возможностей для контрактного производства, презентовали в Министерстве здравоохранения свое видение новых моделей лекарственного страхования, активно выступали по доработке правоприменительной практики постановления №1289 по вопросам упрощения процедуры получения СТ-1, – отмечает Лилия Титова. – Кроме того, в текущем году удалось организовать диалог за «круглым столом» крупнейших игроков фармацевтического рынка по вопросам финансовой дисциплины и субсидиарной ответственности. В течение 2016 года в СПФО вступили 4 новых члена, это для нас очень ответственно…»

Также решением общего собрания председателем Наблюдательного совета СПФО на новый срок переизбран председатель совета директоров ОАО «ПРОТЕК» Вадим Якунин.

Наряду с отчетом о проделанной работе на собрании были определены стратегические задачи на 2017 год, среди которых – вопросы ценообразования, качества и маркировки лекарственных препаратов, адаптация участников рынка к новым Правилам надлежащих практик, активным разработчиком которых является СПФО.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
СПФО
Персоны
Титова Лилия Викторовна
Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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