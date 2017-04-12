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Леонид Рошаль: мы сейчас больше считаем, чем лечим

12.04.2017
Фото: Олег Кирюшкин

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль дал положительную оценку работе Минздрава в 2016 г. Выступая сегодня на итоговой коллегии министерства, он отметил, что хорошие результаты достигнуты вопреки сложным экономическим условиям.

«Какие мы сильные. Несмотря на все, мы живем. Я в целом даю положительную оценку работе Минздрава за отчетный период. В сегодняшних сложных условиях, на фоне отсутствия вертикали власти и недофинансирования здравоохранения, новых экономических угроз, связанных, например, с обслуживанием и ремонтом техники, падением рубля, кадровых проблем делается максимум того, что можно было сделать», – сказал Леонид Рошаль.

По его мнению, если проанализировать корреляционную зависимость результатов работы российских медиков с финансированием здравоохранения и сравнить с другими государствами, то Россия окажется далеко не на последнем месте, а возможно, и среди лучших.

«Но наши силы не безграничны. Нас измучили экономические проблемы, мы сейчас считаем больше, чем лечим», - заявил Л. Рошаль.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
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07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
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Апрель №12
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