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Лариса Попович: в Госдуме есть серьезные противники развития телемедицины

19.01.2017
Фото: Игорь Чунусов

Доработанный законопроект Минздрава о применении информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан будет внесен в Госдуму в первом квартале текущего года.

Как сказал член Экспертного совета при правительстве Владимир Гурдус, на уровне правительства документ согласован. В Госдуме находится еще один проект, который в прошлом году подготовил ИРИ. По словам экспертов, оба документа сольются в один, при этом основным станет законопроект Минздрава.

Однако эксперты полагают, что обсуждение законопроекта в Госдуме будет тяжелым. И главная цель – максимально сохранить документ в его существующем на сегодняшний день варианте, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович.

Камнем преткновения, скорее всего, станут положения о неограниченной возможности взаимодействия врача и пациента в режиме онлайн, где врач будет самостоятельно определять, достаточно ли ему данных, полученных для назначения лечения и постановки диагноза в ходе дистанционной консультации, или нет.

«Врачи, которые противятся телемедицине, начинают в один голос говорить, что если лечение будет назначаться дистанционным способом, это приведет к массе ошибок. В Госдуме есть серьезные противники развития телемедицины, они боятся того, что врачи не смогут определить грань, когда ему хватает информации и когда ее недостаточно. Однако я считаю, если врач профессионал, как правило, он эту грань хорошо чувствует.

Страх, связанный с опасением принести вред, сильно тормозит развитие телемедицины, но через этот страх прошли все страны», - объясняет Лариса Попович.

Как известно, на сегодняшний день в России у телемедицины нет статуса медицинской услуги, однако многие клиники готовы к работе в этой системе. Сеть клиник «Доктор рядом» уже запустила в тестовом режиме систему онлайн-консультаций. По словам генерального директора компании Александра Пилипчука, к врачам обращаются пациенты из разных уголков мира. В среднем консультация занимает около 15 минут, причем у каждого обратившегося есть возможность в онлайн-режиме отправить доктору результаты обследования или анализов.

«Важно понимать, что телемедицина – это дополнительная опция, которая расширяет наше традиционное представление о медицине. Это не революция. Это не новая медицина. Это всего лишь новый способ получения и доставки информации. Для России телемедицина новый зверь, но мир к нему уже привык», - подчеркнула Лариса Попович.

Она также добавила, что ФФОМС - сторонник включения телемедицинских услуг в систему ОМС после того, как они приобретут свой законный статус и тарификацию. Но, по мнению Владимира Гурдуса, ждать резкого взлета телемедицины в государственном секторе не стоит. Однако он уверен, что консерватизм госсистемы не помешает использовать отдельные виды телекоммуникационных технологий, например для мониторинга хронических больных.

При этом, по словам экспертов, есть регионы, которые уже до принятия закона высказали свою готовность развивать телемедицину во всех направлениях. Первый на очереди – Татарстан.

На фото: Лариса Попович.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
телемедицинские технологии
Персоны
Гурдус Владимир Оскарович
Директор сети клиник «Доктор рядом»
Попович Лариса Дмитриевна
Директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат биологических наук
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Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
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