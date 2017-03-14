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Курская ЦРБ задолжала поставщикам лекарств более 4,5 млн рублей

14.03.2017

Прокуратура Курского района провела проверку своевременной оплаты обязательств по исполненным госконтрактам ОБУЗ «Курская центральная районная больница».

В 2016 году больница заключила 69 государственных контрактов с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами о поставке лекарственных средств и медицинских препаратов. Поставщики условия договора выполнили в полном объеме. Вместе с тем медицинское учреждение свои обязательства по оплате выполнило не по всем исполненным контрактам.

В результате общая сумма задолженности ОБУЗ «Курская ЦРБ» составляет более 4,5 млн рублей.

«Неисполнение обязательств по своевременной оплате заключенных контрактов может привести к взысканию с больницы денежных средств в виде штрафов и пеней сверх стоимости поставленного товара», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В связи с этим прокурор Курского района внес главному врачу ОБУЗ «Курская ЦРБ» представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.

Требования прокурора удовлетворены, задолженность по 15 контрактам погашена. Лица, допустившие указанные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
поставки
задолженность
Курская область
лекарственные препараты
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07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
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