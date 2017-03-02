Крупнейшая сеть аптек Югры продана за 277 млн рублей

2 марта Российский аукционный дом провел торги по поручению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с распоряжением №13-Р-2653 от 18.11.2016 г. «О продаже имущества на аукционе».

На продажу был выставлен 100% пакет акций ОАО «Ханты-Мансийская аптека» — крупнейшей и динамично развивающейся окружной аптечной сети, работающей на фармрынке автономного округа более 80 лет.

ОАО «Ханты-Мансийская аптека» имеет 3 структурных подразделения и 13 дочерних обществ, расположенных в городах и селах округа.

На сегодняшний день доля общества на аптечном рынке Ханты-Мансийска и ХМАО составляет около 20%.

Сеть аптек имеет положительные финансовые показатели, прибыль общества на протяжении нескольких лет сохраняет положительную динамику: в 2014 году она составляла более 11,8 млн рублей, в 2015 – 12,7 млн рублей.

В торгах приняло участие три претендента. Победитель торгов – ООО «Уралтрейдконсалтинг» – предложил за лот – 277,2 млн рублей при начальной цене 180 млн рублей, пишет ugrapro.ru.