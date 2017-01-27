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Крупнейшая региональная сеть в России будет акционирована

27.01.2017

26 января Заксобрание Красноярского края одобрило акционирование ГПКК «Губернские аптеки». Законопроект, принятый в двух чтениях, исключает сокращение числа аптек и аптечных пунктов сети. Ранее предприятие было исключено из реестра социально значимых, сообщил руководитель пресс-службы «Губаптек» Анатолий Патюков. После акционирования аптечная сеть будет вновь включена в этот список.

Руководитель агентства по управлению госимуществом Андрей Самохин отметил, что государство сохранит 100% пакет акций компании, и приватизация не помешает ей осуществлять задачи в сфере здравоохранения.

«Губернские аптеки» являются крупнейшей региональной сетью в РФ.

«Это 240 подразделений в 65 муниципальных образований края, из них более 150 подразделений располагаются в отдаленных территориях», — добавил А. Самохин.

Председатель Комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев отметил, что законопроект детально обсуждался на заседаниях, в результате чего в него были внесены некоторые поправки.

Изменение организационно-правовой формы «Губаптек» связана с переходом ГУП и МУП на закупки по 44-ФЗ с 1 января 2017 года, напомнила заместитель председателя Комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина. Теперь госаптеки будут приобретать препараты по МНН, в форме аукционов.

Анатолий Патюков сообщил «ФВ», что по оптимистичным прогнозам акционирование предприятия завершиться в сентябре 2017 года.

Фото автора.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ГПКК "Губернские аптеки"
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
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