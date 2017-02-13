Краснодарский «Апрель» в течение года намерен вдвое увеличить свою аптечную сеть

В Ростове открылся второй «Аптечный склад» фармацевтической компании «Апрель», головной офис которой базируется в Краснодаре. Первое предприятие под таким брендом в донской столице появилось в конце 2016 г.

Таким образом, экстенсивное развитие компании, которая в докризисный период открывала по аптеке в месяц, продолжается. Уже к концу года сеть должна вырасти вдвое и быть представлена в 12 новых территориях: Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Орловской областях. Итого 1000 аптек в 17 регионах будет работать под вывеской «Апрель». Примерно 100 фармацевтических предприятий фармкомпания планирует приобрести, остальные – создать с нуля.

«В своем регионе для нашей компании уже мало места», – говорит владелец сети Вадим Анисимов.

Сейчас в составе компании 350 аптек под названием «Апрель» и порядка 170 под названием «Аптечный склад» в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Крым и Адыгея.

Сначала аптечный пункт под вывеской «Аптечный склад» в Ростове появился в жилом доме. По соседству с ним расположены еще 4 фармпредприятия, одно из которых в качестве конкурентного преимущества имеет производственный отдел, другое - работает круглосуточно. Теперь «склад» обосновался в более привлекательной точке: на первом этаже торгового комплекса в центре города, где ранее работало фармпредприятие «Нектар», но в последний год место пустовало.

Некоторые участники местного рынка усилением конкуренции, безусловно, недовольны и считают, что бренд, под которым ФК продвигает свой дискаунтер, вводит потребителей в заблуждение, потому что никаким складом аптечный пункт не является. Однако в УФАС РО ничего предосудительного в словосочетании не видят.

- Коммерческое обозначение «аптечный склад» допустимо, оно не говорит о преимуществах этой аптеки по сравнению с другими, – убежден заместитель руководителя Ростовского УФАС России Константин Коренченко. – Кое-кто называет свое предприятие пивной биржей, хотя никакого отношения к бирже не имеют.

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