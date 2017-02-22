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Краснодарские общественники: массовые судебные иски помогут решить проблему обеспечения льготников лекарствами

22.02.2017
Фото: Екатерина Погонцева

Необычный эксперимент запустила кубанская общественная организация «Право на здоровье». Идея родилась после обращения одного из жителей Краснодара.

«Все мы знаем, что у инвалидов есть право на получение бесплатных лекарств, но в действительности очень многие остаются без положенной помощи, - рассказал руководитель объединения Николай Чернышук. – И если личных средств на покупку медикаментов нет, человек вынужден прервать лечение. На днях в нашу организацию обратился 87 летний инвалид, страдающий почечной недостаточностью, которому необходим препарат стоимостью более 3 тыс. руб. за упаковку. Рецепт ему выдали, но в аптеке препарата не оказалось, поэтому с 26 января пациент никак не может получить то, что ему положено по закону».

22 февраля Николай Чернышук приобрел упаковку необходимого лекарства за собственные деньги и подал досудебную претензию в те учреждения и организации, которые отвечают за соблюдение прав граждан на льготное лекарственное обеспечение: краевой Минздрав, ГУП «Кубаньфармация» (победитель аукциона на поставку лекарств, заключивший госконтракт) и Аптечное управление, которое должно распределять медикаменты. Сразу после праздников он намерен подать в интересах заявителя исковое заявление в суд с требованием вернуть потраченные средства.

- По суду я планирую вернуть свои деньги, которые затем смогу снова пустить в дело и купить на них лекарства другому инвалиду, - продолжает Николай Чернышук. - Я приглашаю присоединиться к этой инициативе всех неравнодушных. Отчеты о собранных и потраченных деньгах, о ходе судебного разбирательства будут публиковаться мною в соцсетях. Если нам удастся наладить стопроцентный выигрыш по таким делам, то лица, ответственные за выдачу льготных лекарств, очень сильно задумаются, прежде чем отказать инвалиду. Им будет дешевле всегда выдавать препараты, и проблема таким образом будет решена.

Справка

Управление Генпрокуратуры Российской Федерации в ЮФО проанализировало практику прокурорского надзора за соблюдением законодательства о монетизации льгот органами госвласти и местного самоуправления в 2016 году. С целью восстановления прав граждан на бесплатное лекарственное обеспечение в суды было направлено 54 исковых заявления, к дисциплинарной ответственности привлечено 102 должностных лица.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Краснодарский край
лекарственное обеспечение
льготники
Фармвестник-ТВ
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
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