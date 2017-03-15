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Костромская область: совместные торги на закупку лекарств сэкономили 5,2 млн рублей

15.03.2017

Благодаря механизму совместных покупок, Костромская область сэкономила на закупках медикаментов более пяти миллионов рублей. Об этом сообщил на еженедельном оперативном совещании директор областного департамента здравоохранения Евгений Нечаев.

По его словам, в регионе проводится целенаправленная работа по снижению надбавок на жизненно важные препараты. В частности, по ценовой группе до 50 руб. надбавки снижены с 33 до 30%, по группе от 50 до 500 руб. - с 27 до 25%, по группе более 500 руб. - с 17 до 16%.
Для стабилизации ситуации в амбулаторном сегменте Костромская областная аптечная база расширила розничную аптечную сеть, где предельные размеры розничных надбавок на жизненно важные препараты в среднем снижены на 50%.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в результате проведенных мероприятий рост розничных цен на жизненно необходимые лекарства в амбулаторном сегменте не превысил 1,3%. Для сравнения: в ЦФО - рост 1,5%, РФ - 1,4%, в Ивановской и Ярославской областях 1,7 и 2,2% соответственно.

В госпитальном сегменте за 2016 г. рост уровня закупочных цен составил 3,1% (ЦФО - рост 5,1%, РФ - рост 4,4%, Ивановской и Ярославской областях 4 и 5,2% соответственно.

По словам Е. Нечаева, максимально ограничить рост цен удалось также благодаря изменению подхода к проведению аукционов по закупке лекарств, в частности, совместных торгов, экономия от которых в 2016 г. составила 5,2 млн руб., или 11%. Средства направлены на дополнительную поставку лекарств.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Костромская область
лекарственные препараты
ценообразование
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СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
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