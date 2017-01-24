«Корвалол» может стать рецептурным препаратом

Минздрав РФ 25 января проведет заседание экспертной группы, которая обсудит возможность перехода на рецептурный отпуск ряда спиртосодержащих лекарственных средств. В распоряжении «ФВ» есть предварительный список препаратов, которые могут перейти в категорию рецептурных.

Список сформирован федеральным Минздравом на основании рекомендаций региональных министерств, поступивших из всех субъектов РФ. В случае если 25 и более регионов указало, что тот или иной препарат относится к категории «двойного назначения», - этот ЛП выделяется как «кандидат» на отпуск по рецепту.

Всего, по предварительной информации, в «группу риска» вошло 28 препаратов. Среди них – «Герботон», «Бальзам Биттнера», «Клостерфрау Мелисана», «Клиофит», «Эликсир «Эвалар», «Демидовский эликсир», «Алоэ сок», «Бронхофит», «Кедровит», «Валемидин», «Ново-Пассит», «Боярышника настойка», «Валерианы настойка», «Лимановит Е», «Чаги настойка», «Бальзам Московия», «Валосердин», «Календулы настойка», «Ротокан», «Корвалол», «Перца водяного экстракт жидкий», «Подорожника настойка», «Пустырника настойка», «Родиолы экстракт жидкий», «Чеснока настойка», «Хлорофиллонг», «Элеутерококка экстракт жидкий» и «Эхинацеи настойка».

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на вице-премьера Александра Хлопонина, что валокордин и другие препараты могут начать продавать по рецепту уже со второго квартала нынешнего года. Но вскоре он завил, что «йод и зеленка должны быть в каждом доме» и ни о какой их рецептурной продаже не может идти и речи.

В этом же ключе высказалась и министр здравоохранения Вероника Скворцова: «Пожилые люди, являющиеся основными потребителями валокордина, корвалола, боярышника и других, естественно, привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это препараты каждого дня». И добавила, что «вопрос по рецептурному отпуску пока не решен».