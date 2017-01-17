Копейская фармфабрика полностью погасила свои долги

Арест нескольких объектов недвижимости ОАО «Фармацевтическая фабрика», произведенный в октябре 2016 года, отменен, все исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

В работе судебных приставов Копейского отдела судебных приставов находилось более двух десятков исполнительных производств на общую сумму взыскания 2 миллиона 176 тысяч рублей. Основная задолженность предприятия – налоги, страховые взносы, госпошлины.

После ареста недвижимости к приставам поступило еще шесть судебных решений о взыскании в пользу юридических лиц и штраф по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, назначенный судом за неисполнение штрафных санкций, наложенных пожарным надзором. Кроме того, за нарушение срока добровольного исполнения судебных решений и погашения задолженности с предприятия был взыскан исполнительский сбор в размере 176 тысяч рублей.

В конце декабря 2016 г. фабрика рассчиталась по всем долгам. В фискальные органы денежные средства были направлены напрямую, юридическим лицам – через депозитный счет судебных приставов. В настоящее время все исполнительные производства окончены фактическим исполнением.