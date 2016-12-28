Концерн «Россиум» Романа Авдеева получил 10% акций аптечной сети «36,6»

Аптечная сеть «36,6» завершила сделку по слиянию с А5 Group. В объединенной компании 10% получила структура владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева.

Аптечная сеть «36,6» (бренды «36,6», A.V.E., «Горздрав») завершила сделку по слиянию с А5 Group (А5, «Норма», «Фармадар»). В объединенной компании структура владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева — ООО «Концерн «Россиум» — получила 10% акций, следует из отчета дополнительного выпуска. Еще 13,7% — у структуры фонда Baring Vostok — кипрской Douflero Holdings Limited, пишет РБК.

Более 50% акций осталось у основного акционера компании «36,6» — кипрской Palesora Limited, бенефициарами которой являются Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, заявил изданию представитель аптечной сети «36,6». При этом напрямую Palesora принадлежит 37% акций компании, еще около 20% — через Национальный расчетный депозитарий.

Структура Романа Авдеева и фонд Baring Vostok могли оплатить свои доли активами, следует из отчета, на общую сумму 12,9 млрд руб. Часть эмиссии планировалось оплатить за счет внесения долей А5, говорилось в первых объявлениях аптечной сети «36,6» о слиянии.