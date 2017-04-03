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Контрагенты производителя вакцин «Форт» подали восемь исков о взыскании долгов

03.04.2017

Согласно Картотеке арбитражных дел в отношении ООО «Форт» в начале 2017 г. подано восемь исков о взыскании задолженности на общую сумму более 10 млн руб. Причем большая часть исков поступила в марте.

По информации «ФВ», в арбитражной суде в скором времени могут появиться новые иски. Так как перечень кредиторов, который отражается в картотеке арбитражных дел, не полный. Платежная дисциплина «Форта», как отмечают партнеры компании, ухудшилась в 2016 г. Сообщения об этом появляются и в социальных сетях.

При этом именно в последние два года компания получила крупные контракты по поставке противогриппозной вакцины для взрослого населения. В частности, в 2016 г. сумма контракта от «Нацимбио» составила 1,1 млрд руб., в 2017 г. – 1,85 млрд руб.

Интересно, что оборудование на заводе до сих пор находится в залоге у Внешэкономбанка (ВЭБ). Согласно базе Спарк, часть обязательств должна быть погашена в 2018 г., а другая часть – в 2020 г.

Банк на 80% профинансировал строительство завода в Рязани, общая стоимость проекта оценивалась в 4,8 млрд руб., соответственно, государственный кредит составил около 3,8 млрд руб.

Взамен кредита ВЭБ получил 25,01% «Форта». Предполагалось, что деньги банку вернет «РТ-Биотехпром», выкупив эту долю. Выкуп состоялся в конце 2014 г. За сколько дочерняя структура Ростеха выкупила 25,01% предприятия, неизвестно.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
противогриппозная вакцина
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
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Current issue #10, 2017
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