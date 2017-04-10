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Анонс: Мастер-класс для фармкомпаний «Консолидация и аналитика данных по продажам и маркетинговым соглашениям»

10.04.2017

25 апреля в Москве пройдет мастер-класс «Консолидация и аналитика данных по продажам и маркетинговым соглашениям».

Мастер-класс будет интересенв том числе и представителям фармацевтических компаний, которые заинтересованы в повышении эффективности маркетинга и продаж.

В рамках мастер-класса эксперты ИТ-компании Navicon на практических примерах продемонстрируют:

  • как выстроить процесс сбора и обработки отчетов от дистрибьюторов и аптечных сетей, не тратя на это 50% своего времени;
  • как создать печатную форму маркетингового соглашения с сетями за
    30 минут;
  • как правильно собрать данные по продажам и рассчитать затраты по соглашению.

На мастер-классе вы не только познакомитесь с решениями Navicon, которые позволяют значительно облегчить рутинные операции, но и сможете в кругу специалистов обсудить актуальные и волнующие всех темы: расчет ROI маркетинговых активностей, интеграцию с учетными системами дистрибьюторов и многое другое.

Вы также попробуете собственноручно обработать сложные отчеты и создать маркетинговое соглашение, чтобы убедиться, насколько это легко!

Решение Navicon SalesOut позволяет оперативно получать аналитику по реализации продукции через партнеров и выявлять тренды продаж.

На мастер-классе эксперт по решению Navicon SalesOut покажет, как:

  • загрегировать разрозненную информацию по продажам от дистрибьюторов и сетей;
  • исключить дублирование информации и ошибки в данных;
  • анализировать и визуализировать данные;
  • интегрировать решение SalesOut с существующей ИТ-архитектурой компании.

Navicon Hermes автоматизирует согласование, бюджетирование, запуск и отслеживание выполнения маркетинговых соглашений с сетями.

Специалист по системе Navicon Hermes продемонстрирует, как:

  • легко и быстро создавать цифровые маркетинговые соглашения и структурировать их в едином интерфейсе;
  • оперативно рассчитывать маркетинговые затраты и сводить их с планом/фактом продаж;
  • принимать решение о заключении маркетинговых соглашений прямо во время встречи с партнером , опираясь на самые точные данные.

Мастер-класс пройдет 25 апреля 2017 г. с 10:00 до 14:00 в Учебном центре компании Navicon по адресу: г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.38, стр.1.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Количество участников мастер-класса – 12 человек.

Регистрация.

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Метки
Navicon
Компании
Navicon Navicon — ИТ-партнер №1 для фармацевтических компаний. Navicon основан в 2002 году, сегодня в штате компании более 250 сотрудников, компания реализовала более 400 проектов. Клиентами Navicon являются более 50 фармацевтических компаний (представительства западных производителей, российские производители, дистрибуторы, аптечные сети).
Фармвестник-ТВ
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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