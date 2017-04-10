Анонс: Мастер-класс для фармкомпаний «Консолидация и аналитика данных по продажам и маркетинговым соглашениям»

25 апреля в Москве пройдет мастер-класс «Консолидация и аналитика данных по продажам и маркетинговым соглашениям».

Мастер-класс будет интересенв том числе и представителям фармацевтических компаний, которые заинтересованы в повышении эффективности маркетинга и продаж.

В рамках мастер-класса эксперты ИТ-компании Navicon на практических примерах продемонстрируют:

как выстроить процесс сбора и обработки отчетов от дистрибьюторов и аптечных сетей, не тратя на это 50% своего времени;

как создать печатную форму маркетингового соглашения с сетями за

30 минут;

30 минут; как правильно собрать данные по продажам и рассчитать затраты по соглашению.

На мастер-классе вы не только познакомитесь с решениями Navicon, которые позволяют значительно облегчить рутинные операции, но и сможете в кругу специалистов обсудить актуальные и волнующие всех темы: расчет ROI маркетинговых активностей, интеграцию с учетными системами дистрибьюторов и многое другое.

Вы также попробуете собственноручно обработать сложные отчеты и создать маркетинговое соглашение, чтобы убедиться, насколько это легко!

Решение Navicon SalesOut позволяет оперативно получать аналитику по реализации продукции через партнеров и выявлять тренды продаж.

На мастер-классе эксперт по решению Navicon SalesOut покажет, как:

загрегировать разрозненную информацию по продажам от дистрибьюторов и сетей;

исключить дублирование информации и ошибки в данных;

анализировать и визуализировать данные;

интегрировать решение SalesOut с существующей ИТ-архитектурой компании.

Navicon Hermes автоматизирует согласование, бюджетирование, запуск и отслеживание выполнения маркетинговых соглашений с сетями.

Специалист по системе Navicon Hermes продемонстрирует, как:

легко и быстро создавать цифровые маркетинговые соглашения и структурировать их в едином интерфейсе;

оперативно рассчитывать маркетинговые затраты и сводить их с планом/фактом продаж;

принимать решение о заключении маркетинговых соглашений прямо во время встречи с партнером , опираясь на самые точные данные.

Мастер-класс пройдет 25 апреля 2017 г. с 10:00 до 14:00 в Учебном центре компании Navicon по адресу: г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.38, стр.1.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

Количество участников мастер-класса – 12 человек.

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