Анонс: Мастер-класс для фармкомпаний «Консолидация и аналитика данных по продажам и маркетинговым соглашениям»

25 апреля в Москве пройдет мастер-класс «Консолидация и аналитика данных по продажам и маркетинговым соглашениям».
Мастер-класс будет интересенв том числе и представителям фармацевтических компаний, которые заинтересованы в повышении эффективности маркетинга и продаж.
В рамках мастер-класса эксперты ИТ-компании Navicon на практических примерах продемонстрируют:
- как выстроить процесс сбора и обработки отчетов от дистрибьюторов и аптечных сетей, не тратя на это 50% своего времени;
- как создать печатную форму маркетингового соглашения с сетями за
30 минут;
- как правильно собрать данные по продажам и рассчитать затраты по соглашению.
На мастер-классе вы не только познакомитесь с решениями Navicon, которые позволяют значительно облегчить рутинные операции, но и сможете в кругу специалистов обсудить актуальные и волнующие всех темы: расчет ROI маркетинговых активностей, интеграцию с учетными системами дистрибьюторов и многое другое.
Вы также попробуете собственноручно обработать сложные отчеты и создать маркетинговое соглашение, чтобы убедиться, насколько это легко!
Решение Navicon SalesOut позволяет оперативно получать аналитику по реализации продукции через партнеров и выявлять тренды продаж.
На мастер-классе эксперт по решению Navicon SalesOut покажет, как:
- загрегировать разрозненную информацию по продажам от дистрибьюторов и сетей;
- исключить дублирование информации и ошибки в данных;
- анализировать и визуализировать данные;
- интегрировать решение SalesOut с существующей ИТ-архитектурой компании.
Navicon Hermes автоматизирует согласование, бюджетирование, запуск и отслеживание выполнения маркетинговых соглашений с сетями.
Специалист по системе Navicon Hermes продемонстрирует, как:
- легко и быстро создавать цифровые маркетинговые соглашения и структурировать их в едином интерфейсе;
- оперативно рассчитывать маркетинговые затраты и сводить их с планом/фактом продаж;
- принимать решение о заключении маркетинговых соглашений прямо во время встречи с партнером , опираясь на самые точные данные.
Мастер-класс пройдет 25 апреля 2017 г. с 10:00 до 14:00 в Учебном центре компании Navicon по адресу: г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.38, стр.1.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.
Количество участников мастер-класса – 12 человек.