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Лента · В России
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Конференция «Школа молодых ученых» Российского респираторного общества на площадке биотехнопарка «Генериум»

10.04.2017

30 марта в рамках сотрудничества Российской академии наук, Российского респираторного общества и компании «Генериум» состоялась всероссийская конференция - Школа молодых ученых.

6bade8110601de30c47dd51084ffc663.jpgВ качестве площадки для проведения конференции биотехнопарк «Генериум» был выбран неспроста. Тесное взаимодействие РАН и компании «Генериум» длится уже не первый год. Так, в прошлом году аналогичную сессию возглавлял главный терапевт-пульмонолог РФ, академик РАН, профессор А.Г. Чучалин.

В этом году состав был не менее представительным – более 40 молодых врачей-интернов, ординаторов, аспирантов и ученых со всех уголков страны.

В конференции приняли участие:

  • д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней № 2 КрасГМУ, руководитель научно-образовательного центра «Пульмонология» И.В. Демко;
  • член-корр. РАН, профессор, заместитель директора НИИ пульмонологии РАН С.Н. Авдеев;
  • д.м.н., профессор, генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ» Д.А. Кудлай;
  • д.м.н., профессор, генеральный директор ООО «МБЦ «ГЕНЕРИУМ» Р.А. Хамитов.

Для меня большая честь приветствовать всех собравшихся на территории «Генериума» от лица Российского респираторного общества и его председателя – Александра Григорьевича Чучалина, с этих слов член-корр. РАН, профессор С.Н. Авдеев начал деловую часть конференции. Кроме того, Сергей Николаевич подчеркнул, что основная идея данного мероприятия - объединить и поддержать всех ученых, работающих в области пульмонологии, и познакомить их с самыми современными методами и средствами лечения.

63c85d8fea3a65f4a0888e30607c53a7.jpgВ докладах молодых ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Красноярска, Новосибирска, Омска, Краснодара, Челябинска, Иркутска и Владивостока прозвучали актуальные аспекты классификации, лечения и диагностики таких социально значимых заболеваний, как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, внебольничная пневмония.

Об актуальных разработках биотехнопарка «Генериум» в области пульмонологии рассказал в своем докладе начальник отдела молекулярной и клеточной биологии Александр Александрович Пискунов.

Также стоит отметить доклад Жанны Мироновой из Санкт-Петербурга о роли молекулярно-генетических аспектов к персонализированной терапии тяжелой БА и доклад Светланы Чубаровой из Красноярска, касающийся современного взгляда на ACOS-синдром.

В ходе конференции обсуждались вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний бронхолегочной и респираторной системы, редких заболеваний. Также одной из основных тем была возможность применения препаратов, разрабатываемых компанией «Генериум», в области пульмонологии.

Традицию общения с молодежью Александр Григорьевич (Чучалин) поддерживал всегда! И те школы, которые он начал проводить, привлекая молодежь из регионов России, известны многим. Знаменательно, что данная сессия проводится именно в «Генериуме», где в настоящее время проводятся самые перспективные разработки, отметила в ходе своего выступления д.м.н., профессор И.В. Демко.

Подводя итоги мероприятия, д.м.н., профессор, генеральный директор АО «Генериум» Д.А. Кудлай порекомендовал участникам школы продолжить научные изыскания и подчеркнул:

- Общение с молодыми учеными - крайне важный аспект, поскольку от того, насколько заинтересована молодежь в новых знаниях, будет зависеть наше будущее и будущее всей страны! Что касается основной тематики конференции – респираторных заболеваний, то стоит отметить, что компания «Генериум» ведет разработку ряда препаратов, призванных бороться с подобными недугами.

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Метки
АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Персоны
Кудлай Дмитрий Анатольевич
Генеральный директор АО «Генериум», доктор медицинских наук, профессор.
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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