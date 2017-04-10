Конференция «Школа молодых ученых» Российского респираторного общества на площадке биотехнопарка «Генериум»

30 марта в рамках сотрудничества Российской академии наук, Российского респираторного общества и компании «Генериум» состоялась всероссийская конференция - Школа молодых ученых.

В качестве площадки для проведения конференции биотехнопарк «Генериум» был выбран неспроста. Тесное взаимодействие РАН и компании «Генериум» длится уже не первый год. Так, в прошлом году аналогичную сессию возглавлял главный терапевт-пульмонолог РФ, академик РАН, профессор А.Г. Чучалин.

В этом году состав был не менее представительным – более 40 молодых врачей-интернов, ординаторов, аспирантов и ученых со всех уголков страны.

В конференции приняли участие:

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней № 2 КрасГМУ, руководитель научно-образовательного центра «Пульмонология» И.В. Демко;

член-корр. РАН, профессор, заместитель директора НИИ пульмонологии РАН С.Н. Авдеев;

д.м.н., профессор, генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ» Д.А. Кудлай;

д.м.н., профессор, генеральный директор ООО «МБЦ «ГЕНЕРИУМ» Р.А. Хамитов.

Для меня большая честь приветствовать всех собравшихся на территории «Генериума» от лица Российского респираторного общества и его председателя – Александра Григорьевича Чучалина, с этих слов член-корр. РАН, профессор С.Н. Авдеев начал деловую часть конференции. Кроме того, Сергей Николаевич подчеркнул, что основная идея данного мероприятия - объединить и поддержать всех ученых, работающих в области пульмонологии, и познакомить их с самыми современными методами и средствами лечения.

В докладах молодых ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Красноярска, Новосибирска, Омска, Краснодара, Челябинска, Иркутска и Владивостока прозвучали актуальные аспекты классификации, лечения и диагностики таких социально значимых заболеваний, как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, внебольничная пневмония.

Об актуальных разработках биотехнопарка «Генериум» в области пульмонологии рассказал в своем докладе начальник отдела молекулярной и клеточной биологии Александр Александрович Пискунов.

Также стоит отметить доклад Жанны Мироновой из Санкт-Петербурга о роли молекулярно-генетических аспектов к персонализированной терапии тяжелой БА и доклад Светланы Чубаровой из Красноярска, касающийся современного взгляда на ACOS-синдром.

В ходе конференции обсуждались вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний бронхолегочной и респираторной системы, редких заболеваний. Также одной из основных тем была возможность применения препаратов, разрабатываемых компанией «Генериум», в области пульмонологии.

Традицию общения с молодежью Александр Григорьевич (Чучалин) поддерживал всегда! И те школы, которые он начал проводить, привлекая молодежь из регионов России, известны многим. Знаменательно, что данная сессия проводится именно в «Генериуме», где в настоящее время проводятся самые перспективные разработки, отметила в ходе своего выступления д.м.н., профессор И.В. Демко.

Подводя итоги мероприятия, д.м.н., профессор, генеральный директор АО «Генериум» Д.А. Кудлай порекомендовал участникам школы продолжить научные изыскания и подчеркнул:

- Общение с молодыми учеными - крайне важный аспект, поскольку от того, насколько заинтересована молодежь в новых знаниях, будет зависеть наше будущее и будущее всей страны! Что касается основной тематики конференции – респираторных заболеваний, то стоит отметить, что компания «Генериум» ведет разработку ряда препаратов, призванных бороться с подобными недугами.