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Конференция компании Pfizer перенесена из-за пищевого отравления сотрудников

03.02.2017

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование случаев острых кишечных инфекций среди участников фармацевтического форума, проходившего в гостинице «Park Inn by Radisson Прибалтийская».

«На 2 февраля за медицинской помощью обратилось 60 больных с признаками острой кишечной инфекции. Заболевания протекают в лёгкой форме, госпитализированных нет», – сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

В компании Pfizer «ФВ» подтвердили, что ряд сотрудников компании пожаловались на плохое самочувствие во время проведения конференции в гостинице «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, конференция перенесена на более поздний срок. В настоящее время компетентные органы проводят расследование», – сообщили «ФВ» в компании.

Все заболевшие питались в ресторане гостиницы, при опросе указали на употребление различных блюд. Сотрудники Роспотребнадзора установили, что 31 января участники форума употребляли кондитерские изделия производства ООО «ПИРОГРАД».

Проверяющие выявили на предприятии многочисленные нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования: набор и площади помещений и оборудования не соответствуют санитарным требованиям; недостаточно технологического оборудования и моечных ванн; нарушена поточность технологического процесса сырья и готовой продукции; крайне неудовлетворительное санитарно- техническое состояние помещений и оборудования и другие.

На деятельность кондитерского производства ООО «ПИРОГРАД» наложен временный запрет.

«Готовятся материалы для передачи в суд по ст. 3.12 КоАП РФ о запрете деятельности», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Санкт-Петербург
пищевое отравление
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30.01 «7 дней за 7 минут» с Борисом Липартелиани
25.01 «ФармNEWS»: Социальная значимость профилактики и лечения онкологических заболеваний
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
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