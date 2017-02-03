Конференция компании Pfizer перенесена из-за пищевого отравления сотрудников

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование случаев острых кишечных инфекций среди участников фармацевтического форума, проходившего в гостинице «Park Inn by Radisson Прибалтийская».

«На 2 февраля за медицинской помощью обратилось 60 больных с признаками острой кишечной инфекции. Заболевания протекают в лёгкой форме, госпитализированных нет», – сообщили в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

В компании Pfizer «ФВ» подтвердили, что ряд сотрудников компании пожаловались на плохое самочувствие во время проведения конференции в гостинице «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, конференция перенесена на более поздний срок. В настоящее время компетентные органы проводят расследование», – сообщили «ФВ» в компании.

Все заболевшие питались в ресторане гостиницы, при опросе указали на употребление различных блюд. Сотрудники Роспотребнадзора установили, что 31 января участники форума употребляли кондитерские изделия производства ООО «ПИРОГРАД».

Проверяющие выявили на предприятии многочисленные нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования: набор и площади помещений и оборудования не соответствуют санитарным требованиям; недостаточно технологического оборудования и моечных ванн; нарушена поточность технологического процесса сырья и готовой продукции; крайне неудовлетворительное санитарно- техническое состояние помещений и оборудования и другие.

На деятельность кондитерского производства ООО «ПИРОГРАД» наложен временный запрет.

«Готовятся материалы для передачи в суд по ст. 3.12 КоАП РФ о запрете деятельности», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.