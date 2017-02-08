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Компания «ТераМАБ» начинает клинические испытания фазы Ib препарата TAB08 для борьбы с онкологией

08.02.2017

Российская биотехнологическая компания «ТераМАБ», портфельная компания фонда «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» с участием капитала РВК, объявила о начале клинических испытаний фазы Ib препарата TAB08 для лечения онкологических заболеваний. Новая фаза направлена на проверку переносимости препарата и оценку возможного ответа организма пациентов с онкологическими заболеваниями.

Отличительная особенность этого препарата заключается в воздействии на исходную причину заболевания путем нормализации функционального баланса различных типов иммунных клеток. Препарат TAB08 относится к гуманизированным моноклональным антителам класса IgG4, связывающим костимулирующий рецептор (СВ28), специфичный для человеческих Т-лимфоцитов.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
клинические исследования
онкология
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