 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Записки из суда
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
233

Компания «Сэлвим» получила сертификат о соответствии GMP

07.02.2017

Российское предприятие-производитель ООО «Сэлвим» на основании приказа Минпромторга России получило заключение о соответствии правилам GMP (№ GMP-0095-000136/16).

На соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP) сертифицированы процессы производства и контроля качества выпускаемых компанией стерильных лекарственных средств: твердых лекарственных форм (порошок); нестерильных лекарственных средств: суппозиториев, таблеток для использования в полости рта, таблеток непокрытых; и нестерильных фармацевтических субстанций, получаемых методами химического синтеза и выделения из химического сырья.

На производстве ООО «Сэлвим», основанном в 1999 г. в г. Белгороде, трудятся 60 специалистов.

«Для коллектива ООО “Сэлвим” получение заключения GMP – большая честь и признание высокого уровня производства и фармацевтической системы качества разработчика и производителя инновационных лекарственных препаратов, в производство которых заложен принцип полного цикла - от субстанции до ГЛС. Это позволяет команде российских ученых, исследователей и технологов эффективно разрабатывать процессы от создания новых молекул до внедрения в медицинскую практику оригинальных лекарственных средств», - подчеркнул генеральный директор ООО «Сэлвим» Фарид Гусейнов.

Продукция ООО «Сэлвим» успешно продвигается во все регионы России, страны ЕАЭС, Узбекистан, Азербайджан. В планах – расширение присутствия и выход на новые рынки в Юго-Восточной Азии и Центральной Америке.

Материалы по теме
02.02.2017 ОАО «Марбиофарм» лицензировано на соответствие стандарту GMP
22.12.2016 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
22.12.2016 Минпромторг намерен упростить регистрацию в РФ зарубежных препаратов
20.12.2016 «Сотекс» получил европейский сертификат GMP
18.11.2016 Иностранным производителям разрешат регистрировать лекарства без сертификата GMP
Метки
GMP
ООО «Сэлвим»
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
Записки из суда
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения