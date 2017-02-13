Компания Pfizer продолжает программу «Больше, чем образование»

27 февраля - 3 марта 2017 года в Санкт-Петербургской Государственной химико-фармацевтической академии (СПХФА) пройдет образовательный модуль «Биосимиляры и их значение для фармацевтической промышленности». Это уже 18 модуль программы «Больше, чем образование», которую Pfizer реализует в СПХФА с 2012 года.

Ведущие международные эксперты компании Pfizer познакомят студентов с различными теоретическими и практическими аспектами исследования, разработки и производства биосимиляров.

Выбор темы нового модуля обусловлен актуальностью этого направления. Ожидается, что биосимиляры будут играть значительную роль в развитии фармацевтической промышленности как в США и Европе, так и в России. Биофармацевтические компании, планирующие выводить новые биосимиляры на рынок, обладают высоким потенциалом роста в течение ближайших 10 лет.

Также 17 февраля 2017 года на базе Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) в рамках программы «Больше, чем образование» пройдут лекции, посвященные исследованию лекарственных соединений при помощи методов компьютерного моделирования.