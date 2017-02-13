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Лента · В России
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Компания Pfizer продолжает программу «Больше, чем образование»

13.02.2017

27 февраля - 3 марта 2017 года в Санкт-Петербургской Государственной химико-фармацевтической академии (СПХФА) пройдет образовательный модуль «Биосимиляры и их значение для фармацевтической промышленности». Это уже 18 модуль программы «Больше, чем образование», которую Pfizer реализует в СПХФА с 2012 года.

Ведущие международные эксперты компании Pfizer познакомят студентов с различными теоретическими и практическими аспектами исследования, разработки и производства биосимиляров.

Выбор темы нового модуля обусловлен актуальностью этого направления. Ожидается, что биосимиляры будут играть значительную роль в развитии фармацевтической промышленности как в США и Европе, так и в России. Биофармацевтические компании, планирующие выводить новые биосимиляры на рынок, обладают высоким потенциалом роста в течение ближайших 10 лет.

Также 17 февраля 2017 года на базе Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) в рамках программы «Больше, чем образование» пройдут лекции, посвященные исследованию лекарственных соединений при помощи методов компьютерного моделирования.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия
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13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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