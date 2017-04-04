 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
191

Компания «Фармасинтез» приняла участие в круглом столе на тему «Производство субстанций в России»

04.04.2017

29 марта компания «Фармасинтез» приняла участие в круглом столе на тему «Производство субстанций в России», организованном в рамках проведения форума IPhEB&CPhI Russia 2017.

В центре обсуждения оказались наиболее актуальные вопросы отрасли: экономика производства субстанций для собственного производства готовых лекарственных форм и для продажи, взаимодействие науки и бизнеса в создании инновационных препаратов, экспортный потенциал российской продукции и перспективы развития новых предприятий по производству фармсубстанций на территории РФ.

Возрождение синтеза фармсубстанций в России – это вопрос национальной безопасности страны. С 2014 года российская фарма взяла курс на импортозамещение и развитие фармпроизводств полного цикла на территории страны. Правительством РФ были разработаны меры государственной поддержки отечественных предприятий. В 2015 году было принято постановление Минпромторга России, предоставляющее возможность компаниям обращаться за субсидиями на производство субстанций.

Компанию «Фармасинтез» представил вице-президент по развитию бизнеса Олег Астафуров, он отметил:

- Мы внимательно изучили вопрос, стоит ли нам производить собственные фармсубстанции или продолжать закупать их на стороне, как это делают другие, и пришли к выводу, что для производства, например, онкопрепаратов нам будет выгодно построить собственный завод фармсубстанций. Получив субсидию от Фонда развития промышленности, компания приступила к строительству завода, чтобы обеспечить себя качественным и безопасным сырьем, а в дальнейшем – для выхода на российский и международный рынки. Все это требует серьезных вложений, — подчеркнул Олег Астафуров. - За последние 5 лет компания вложила около 5 миллиардов рублей собственных средств и примерно 1 миллиард рублей – всевозможных субсидий, кредитов и компенсаций от Минэкономразвития РФ и Минпромторга России.

По мнению участников круглого стола, меры государственной поддержки отечественных фармпроизводителей возымели эффект. Российская фарма освоила производство лекарственных форм по стандартам GMP и взялась за субстанции. Развитие системы преференций компаниям, производящим продукцию по полному циклу, позволит не только обеспечить российскими субстанциями внутренний рынок, но и выйти на международную арену, что будет серьезным прорывом российской фармацевтики, уверены эксперты.

Материалы по теме
03.04.2017 Встреча со студентами химического факультета ИГУ
27.03.2017 О перспективах реализации инвестиционных проектов АО «Фармасинтез» в Иркутской области
22.03.2017 Фармасинтез вошел в ТОП-10 по госпитальным закупкам в России
09.03.2017 Губернатор Сергей Левченко посетил промышленные предприятия Братска
02.03.2017 В Иркутской области продолжится развитие фармацевтической отрасли
Метки
ОАО «Фармасинтез»
Компании
Фармасинтез Предприятие основано в 1997 году в г. Иркутске. Является сегодня крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов.
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
04.04 III международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция 2017»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения