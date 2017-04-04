29 марта компания «Фармасинтез» приняла участие в круглом столе на тему «Производство субстанций в России», организованном в рамках проведения форума IPhEB&CPhI Russia 2017.

В центре обсуждения оказались наиболее актуальные вопросы отрасли: экономика производства субстанций для собственного производства готовых лекарственных форм и для продажи, взаимодействие науки и бизнеса в создании инновационных препаратов, экспортный потенциал российской продукции и перспективы развития новых предприятий по производству фармсубстанций на территории РФ.

Возрождение синтеза фармсубстанций в России – это вопрос национальной безопасности страны. С 2014 года российская фарма взяла курс на импортозамещение и развитие фармпроизводств полного цикла на территории страны. Правительством РФ были разработаны меры государственной поддержки отечественных предприятий. В 2015 году было принято постановление Минпромторга России, предоставляющее возможность компаниям обращаться за субсидиями на производство субстанций.

Компанию «Фармасинтез» представил вице-президент по развитию бизнеса Олег Астафуров, он отметил:

- Мы внимательно изучили вопрос, стоит ли нам производить собственные фармсубстанции или продолжать закупать их на стороне, как это делают другие, и пришли к выводу, что для производства, например, онкопрепаратов нам будет выгодно построить собственный завод фармсубстанций. Получив субсидию от Фонда развития промышленности, компания приступила к строительству завода, чтобы обеспечить себя качественным и безопасным сырьем, а в дальнейшем – для выхода на российский и международный рынки. Все это требует серьезных вложений, — подчеркнул Олег Астафуров. - За последние 5 лет компания вложила около 5 миллиардов рублей собственных средств и примерно 1 миллиард рублей – всевозможных субсидий, кредитов и компенсаций от Минэкономразвития РФ и Минпромторга России.

По мнению участников круглого стола, меры государственной поддержки отечественных фармпроизводителей возымели эффект. Российская фарма освоила производство лекарственных форм по стандартам GMP и взялась за субстанции. Развитие системы преференций компаниям, производящим продукцию по полному циклу, позволит не только обеспечить российскими субстанциями внутренний рынок, но и выйти на международную арену, что будет серьезным прорывом российской фармацевтики, уверены эксперты.