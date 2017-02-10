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Компания «БСС» обжалует решение столичного УФАС о причастности к картельному сговору

10.02.2017

ООО «БСС» отрицает причастность к картельному сговору при госзакупках лекарств и намерено обжаловать соответствующее решение московского управления ФАС.

«По данному вопросу позиция фармацевтической компании ООО «БСС» остается неизменной, - сообщили «ФВ» в пресс-службе фармдистрибьютера. - Нами изначально утверждалось, что ООО «БСС» не нарушала антимонопольного законодательства».

«Решение УФАС будет оспорено, в соответствии с действующим законодательством РФ», - добавил представитель компании.

Напомним, ранее УФАС обвинило компанию «БСС» и ООО «АМТ» в том, что на 107 аукционах они действовали в интересах друг друга, снижая начальные максимальные цены. Общая сумма на торгах составила свыше 414 млн рублей.

В перечень закупаемых госучреждениями лекарств вошли препараты из перечня ЖНВЛП, в том числе инсулин, а также лекарственные препараты для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики.

Стоит отметить, что у «АМТ» всегда были тесные экономические связи с «БСС», а в сентябре 2016 года было объявлено о том, что «БСС» выкупила 95% акций этой компании.

Сама компания «БСС» уже не в первый раз сталкивается с обвинениями в картельном сговоре. Так, осенью минувшего года, Санкт-Петербургское УФАС обвинило компанию в антиконкурентном соглашении с ООО «Инициатива», которая также работала в связке с «БСС».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
картельный сговор
ООО «БСС»
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Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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