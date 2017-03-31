Компания Bosnalijek получила российский сертификат соответствия GMP

Обязательная сертификация для всех иностранных фармпроизводителей введена в России с 2016 года. В течение минувшего года Минпромторг рассмотрел около пятисот заявок. Из них российский сертификационный аудит прошли только те, кто смог подтвердить соответствующий уровень производственных технологий, качество препаратов и сырья, из которого они изготовлены.

Сертификат GMP, выданный российской комиссией в дополнение к действующим европейским, является авторитетным подтверждением высокого уровня продукции Bosnalijek.

Для фармкомпании Россия является стратегическим рынком, на который приходится около 50% оборота продукции.