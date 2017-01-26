Компания «Ангиолайн» будет добиваться опровержения от Виктора Вексельберга через суд

Компания «Ангиолайн», разработчик и производитель коронарных стентов и катетеров, подала судебный иск к председателю Совета директоров ГК «Ренова» Виктору Вексельбергу о защите деловой репутации. Как сообщили в пресс-службе компании, поводом к инициированию судебного разбирательства стало видеоинтервью г-на Вексельберга «Вексельберг – как работает высокотехнологический бизнес», которое вышло в эфир на канале «Россия-24» 25 октября 2016 года. В ходе интервью В. Вексельберг заявил, что «при потребности, превышающей сотню тысяч изделий, в России полукустарным методом производится чуть больше тысячи коронарных стентов, все остальное – импорт». Это утверждение не соответствует действительности, наносит вред деловой репутации ООО «Ангиолайн» и других российских производителей коронарных стентов, а также содержит в себе умышленное нарушение запрета на распространение заведомо ложных сведений в отношении качества продукции других участников рынка. В рамках судебного иска компания «Ангиолайн» требует опровергнуть утверждения, сделанные В. Вексельбергом в рамках этого видеоинтервью, посредством тех же источников, при помощи которых они были распространены.

«У нас есть все основания предполагать, что слова Вексельберга направлены на создание ложного представления о технологической базе производства коронарных стентов в России у представителей госорганов», - считает генеральный директор ООО «Ангиолайн» Андрей Кудряшов.