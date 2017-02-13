Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал инициативу о выведении аптечных ГУП и МУП из-под действия закона № 44-ФЗ

Члены Комитета Госдумы по охране здоровья на своем заседании 9 февраля поддержали концепцию законопроекта № 54490-7 «О внесении изменений в статью

1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».

Документом предусмотрено регулирование закупок лекарственных средств государственными и муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими фармацевтическую деятельность.

По мнению комитета, исключение таких предприятий из перечня юридических лиц, на которые распространяется обязанность осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5.04.2013 года, позволит оптимизировать правовую основу их деятельности исходя из специфики розничной торговли лекарственными препаратами, а также создаст равные условия для всех участников фармацевтического рынка.

Как писал «ФВ», переход ГУП и МУП на закупки по 44-ФЗ с 1 января 2017 года вызвал массовое акционирование аптечных организаций по всей России.

Законопроект был внесен в Госдуму в середине декабря 2016 г. и участники фармрынка надеялись, что он достаточно быстро пройдет все необходимые процедуры и будет принят.

В частности, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина заявляла «ФВ»: «Я очень надеюсь, что документ будет рассмотрен достаточно быстро, и если не в этом году, то до 10 января 2017 г. закон будет подписан президентом, чтобы государственные и муниципальные аптеки продолжали спокойно работать».

Как видим, надежды Елены Неволиной на быстрое разрешение ситуации не сбылись.