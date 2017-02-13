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Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал инициативу о выведении аптечных ГУП и МУП из-под действия закона № 44-ФЗ

13.02.2017

Члены Комитета Госдумы по охране здоровья на своем заседании 9 февраля поддержали концепцию законопроекта № 54490-7 «О внесении изменений в статью
1 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».
Документом предусмотрено регулирование закупок лекарственных средств государственными и муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими фармацевтическую деятельность.

По мнению комитета, исключение таких предприятий из перечня юридических лиц, на которые распространяется обязанность осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5.04.2013 года, позволит оптимизировать правовую основу их деятельности исходя из специфики розничной торговли лекарственными препаратами, а также создаст равные условия для всех участников фармацевтического рынка.

Как писал «ФВ», переход ГУП и МУП на закупки по 44-ФЗ с 1 января 2017 года вызвал массовое акционирование аптечных организаций по всей России.

Законопроект был внесен в Госдуму в середине декабря 2016 г. и участники фармрынка надеялись, что он достаточно быстро пройдет все необходимые процедуры и будет принят.

В частности, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина заявляла «ФВ»: «Я очень надеюсь, что документ будет рассмотрен достаточно быстро, и если не в этом году, то до 10 января 2017 г. закон будет подписан президентом, чтобы государственные и муниципальные аптеки продолжали спокойно работать».

Как видим, надежды Елены Неволиной на быстрое разрешение ситуации не сбылись.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Персоны
Неволина Елена Викторовна
Исполнительный директор НП "Аптечная гильдия"
Фармвестник-ТВ
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Гибрид на старте
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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