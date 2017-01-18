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Комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал идею о расширении круга лиц, которые могут быть уполномоченными лицами фармпроизводителей

18.01.2017

Комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрел законопроект № 822943-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» , внесенный Сергеем Калашниковым и Олегом Куликовым в период исполнения ими полномочий депутатов Госдумы.

Законопроектом вносятся изменения в пункт 7 статьи 45 Федерального закона в части дополнения перечня специальностей и направлений подготовки лиц, имеющих право быть аттестованными как уполномоченные лица производителей лекарственных средств. Предлагается разрешить осуществлять эту деятельность в том числе специалистам, имеющим подготовку по специальностям: наука о здоровье, профилактическая медицина, общественное здравоохранение, медико-профилактическое дело.

Члены Комитета по охране здоровья не поддержали концепцию законопроекта, так как у них «вызывает сомнение наличие необходимых для этих целей компетенций у специалистов в области медико-профилактического дела и общественного здравоохранения».

Кроме того, на законопроект получен отрицательный официальный отзыв Правительства РФ.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
уполномоченные лица
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23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
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