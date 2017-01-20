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Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики не обнаружила нарушения в том, что депутат рекламирует аптеки

20.01.2017

19 января ФАС опубликовала новость о том, что по итогам рассмотрения статьи «Лекарства или подделки?» («Газета Metro Москва», № 53 от 26.04.2016) и рекламодатель, и заказчик (ООО «Аптека – А.v.е) признаны нарушившими требования закона о рекламе и готовится дело об административном правонарушении для назначения штрафа. Статья сопровождалась фотографией депутата Госдумы А. Агеева. В статье депутат от своего имени сообщает о преимуществах аптечных сетей «36,6», «Горздрав», «А5», «Норма», «Имплозия», «Старый лекарь», «120/80» и призывает читателей выбирать именно эти аптечные сети для покупки лекарств.

Так, депутат утверждает в статье, что «100% качество лекарств гарантируют только прямые поставки с заводов производителей», и сообщает о том, что посетил ряд аптечных сетей и проверил данные о поставщиках. Далее указывает на ряд аптек, которые снабжаются лекарственными препаратами напрямую от производителей.
Однако согласно пункту 2 части 5 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами.
Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» также обратила внимание на это нарушение и еще в июне 2016 г., совместно с поддержавшими позицию ассоциации профессиональными фармацевтическими объединениями сделала запрос председателю комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой «дать квалифицированную оценку публичного высказывания депутата Госдумы А.А. Агеева, по нашему мнению, нарушившего правила депутатской этики» и принести публичные извинения за огульное обвинение всех аптек (кроме названных им сетей) в продаже подделок.

Комиссия «внимательно изучила обращение», но нарушений в действиях депутата не обнаружила.

«Хорошо, что у нас в стране действует регулятор , Федеральная антимонопольная служба , который не только провозглашает, но и действует в соответствии с функциями ведомства, озвученными его главой на Гайдаровском форуме: «сегодня на российском рынке "нужно заниматься просвещением и наказанием"», – заявили в пресс-службе «СоюзФарма».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ААУ «СоюзФарма»
ФАС России
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
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