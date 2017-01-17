Коллегия ЕЭК утвердила состав Фармакопейного комитета ЕАЭС

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвержден состав Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Объединение фармацевтических рынков пяти стран ЕАЭС невозможно без гармонизации национальных фармакопей и фармакопейных стандартов и создания общей Фармакопеи Союза.

Основной задачей экспертов созданного при Евразийской экономической комиссии Фармакопейного комитета станет разработка в кратчайшие сроки Фармакопеи Союза, – заявил член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков. – Она установит для производителей лекарственных средств необходимую планку качества и даст потребителям гарантию того, что лекарства, вводимые в обращение на всем рынке ЕАЭС, отвечают единому стандарту».

В состав Фармакопейного комитета вошли эксперты союзных стран в области фармации, фармацевтической химии, аналитической химии. При этом в нем реализован равно пропорциональный состав представительства каждого государства. Поскольку создаваемая Фармакопея Союза будет содержать требования и к ветеринарным лекарственным средствам, в состав комитета вошли также эксперты в области ветеринарной фармации.

«Уже сейчас в рабочем кабинете Фармакопейного комитета находится более 180 общих фармакопейных статей (монографий), содержащих требования к методам контроля качества лекарств, испытаниям их фармацевтических свойств, подтверждению подлинности и безопасности (в том числе и по степени чистоты фармацевтических субстанций, используемых в производстве лекарств). Утверждение членами Фармакопейного комитета этих статей послужит основой для выпуска первого тома Фармакопеи Евразийского экономического союза», – сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. ​