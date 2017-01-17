 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
2017
Авансы и долги
Время жатвы
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
78

Коллегия ЕЭК утвердила состав Фармакопейного комитета ЕАЭС

17.01.2017
Фото: Игорь Чунусов

На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвержден состав Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Объединение фармацевтических рынков пяти стран ЕАЭС невозможно без гармонизации национальных фармакопей и фармакопейных стандартов и создания общей Фармакопеи Союза.

Основной задачей экспертов созданного при Евразийской экономической комиссии Фармакопейного комитета станет разработка в кратчайшие сроки Фармакопеи Союза, – заявил член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков. – Она установит для производителей лекарственных средств необходимую планку качества и даст потребителям гарантию того, что лекарства, вводимые в обращение на всем рынке ЕАЭС, отвечают единому стандарту».

В состав Фармакопейного комитета вошли эксперты союзных стран в области фармации, фармацевтической химии, аналитической химии. При этом в нем реализован равно пропорциональный состав представительства каждого государства. Поскольку создаваемая Фармакопея Союза будет содержать требования и к ветеринарным лекарственным средствам, в состав комитета вошли также эксперты в области ветеринарной фармации.

«Уже сейчас в рабочем кабинете Фармакопейного комитета находится более 180 общих фармакопейных статей (монографий), содержащих требования к методам контроля качества лекарств, испытаниям их фармацевтических свойств, подтверждению подлинности и безопасности (в том числе и по степени чистоты фармацевтических субстанций, используемых в производстве лекарств). Утверждение членами Фармакопейного комитета этих статей послужит основой для выпуска первого тома Фармакопеи Евразийского экономического союза», – сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. ​

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
30.12.2016 Казахстан предлагает объединить госзакупки в рамках ЕАЭС
22.12.2016 Установлен единый порядок противодействия обороту фальсифицированных медизделий в странах ЕАЭС
21.12.2016 Минздрав разрабатывает порядок ведения реестра взаимозаменяемых лекарств, обращающихся на территории государства-члена ЕАЭС
09.12.2016 ЕЭК готовит новые документы по обращению медизделий
07.12.2016 Анонс: конференция «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ»
Метки
ЕАЭС
фармакопея
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
2017
Авансы и долги
Время жатвы
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения